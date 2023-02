Simone Inzaghi, il duro attacco di Cassano all’ex Lazio

Antonio Cassano, ex calciatore e noto opinionista, ha attaccato il lavoro di Simone Inzaghi, ex Lazio, alla guida dell’Inter

Intervenuto sul proprio profilo Instagram, Antonio Cassano ha attaccato Simone Inzaghi, allenatore dell’Inter ed ex Lazio:

«Per quanto riguarda l’Inter ho visto una partita. Non posso dire lo stesso del Milan. Nel derby Pioli, ha buttato al cesso tre anni di lavoro. È stato un primo tempo imbarazzante. La cosa che a me dell’Inter invece dà fastidio è l’allenatore che si dice contento di aver vinto due derby. Ma è a -13 dal Napoli, per cosa è contento? L’anno scorso si è fatto soffiare il campionato dal Milan che era meno forte. Bisogna cambiare l’allenatore a giugno. Sta facendo un disastro».