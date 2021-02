Inzaghi si gode il giorno di riposo: a pranzo con la sua Gaia – FOTO

Anche l’allenatore della Lazio ha approfittato del piccolo stop e ha passato il giorno libero in compagnia della moglie

La Lazio continua a conquistare punti su punti in campionato e, ovviamente, il merito è soprattutto suo. Simone Inzaghi, ancora una volta, si sta rivelando l’arma in più dei biancocelesti, che domenica scorsa hanno conquistato la loro sesta vittoria consecutiva contro il Cagliari. Il tecnico sta guidando i suoi ragazzi con la solita grinta e la solita determinazione ed è riuscito a ricompattare attorno a sé un gruppo che sembrava un po’ disperso dopo il lock-down. Adesso, i risultati stanno tornando, così come l’entusiasmo.

Oggi, però, la squadra ha potuto beneficiare di un meritatissimo giorno di riposo per ricaricare le batterie. Anche Inzaghi si sta godendo questa giornata: infatti, l’allenatore della Lazio è andato a pranzo fuori con la moglie Gaia Lucariello, che ha documentato tutto sul proprio profilo Instagram.