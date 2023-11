Inzaghi appoggia Sarri: «Calendario troppo fitto. Adesso...»

Simone Inzaghi, tecnico dell’Inter ed ex Lazio, ha appoggiato Maurizio Sarri nelle polemiche relative ad un calendario troppo fitto

Intervenuto a Prime Video dopo Salisburgo-Inter, Simone Inzaghi, ex Lazio, ha appoggiato Maurizio Sarri nella questione relativa al calendario:

«Nessuna partita in Champions è semplice. Dovrò riguardare meglio il primo tempo perché ci sono stati dei momenti in cui abbiamo sofferto e concesso nonostante le occasioni di Frattesi e Bastoni. Adesso il calendario è davvero fitto, ci dovremmo adeguare e affrontare dopo la sosta tre trasferte in una settimana contro Napoli, Benfica e Juventus».