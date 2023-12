Inzaghi pensa già alla Lazio: «Dovremo stringere i denti perchè...»

Simone Inzaghi, tecnico dell’Inter ed ex Lazio, si è proiettato sulla sfida di domenica prossima contro i biancocelesti

In conferenza stampa dopo Inter-Udinese, vinta dai padroni di casa 4-0, Simone Inzaghi ha dichiarato:

«Se con 38 punti siamo tranquilli? Quello senz’altro… Al di là di quello che succede in altre squadre dobbiamo tenere alta la competizione, in questo momento abbiamo fuori giocatori importanti e qualcuno dovrà fare gli straordinari. Dopo la Lazio riusciremo a riaggregare qualcuno, ora abbiamo Sociedad e Lazio e dobbiamo fare bene. Se la sfida scudetto è Inter vs Juve? No, perché siamo alla 15esima giornata. Oggi la classifica dice questo, ma il percorso è insidioso e basta fare un filotto per cambiare le cose. Milan, Napoli, le romane sono tutte squadre importanti: stanno giocando tanto anche loro, hanno avuto qualche difficoltà e possono recuperare terreno».