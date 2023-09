Simeone torna sulla Lazio: «Con il Real abbiamo giocato bene come in Champions »

Simeone, al termine della sfida contro il Real ha parlato il tecnico argentino citando la sfida di Champions con la Lazio

PAROLE – Abbiamo giocato un’ottima partita. Come volevamo, siamo entrati forte. Sapevamo che potevamo fare male sulle fasce e abbiamo provato a cercare i cross con Lino e Saúl. La cosa più grande oggi è stato lo spirito messo in mostra. Avevamo bisogno di fare una buona partita dopo Valencia, ho detto ai miei ragazzi che non ero preoccupato. Contro la Lazio abbiamo fatto una buona partita e oggi abbiamo giocato la partita che i tifosi avevano bisogno di vedere