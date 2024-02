Simeone: «L’Inter e la Lazio saranno i due club italiani speciali per me, su Inzaghi dico questo»

Simeone, il tecnico argentino ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della gara contro l’Inter soffermandosi su Inzaghi

GIOCARE COME CON LA LAZIO – Noi giochiamo in base ai giocatori che mettiamo in campo, in base alle loro caratteristiche. Abbiamo fatto oltre il 90% di possesso palma contro il Las Palmas, ma facciamo una cosa in base all’avversario che incontriamo

INZAGHI – Con lui parlavamo molto di calcio, aveva fame. Domani ci troveremo di nuovo, gli voglio bene, sono contentissimo di quello che sta vivendo all’Inter, sta gestendo molto molto bene un gruppo di ragazzi che lo accompagna tantissimo