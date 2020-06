Simeone Jr: «Ho studiato gli allenamenti di mio padre per migliorare»

Giovanni Simeone ha raccontato ai microfoni di Sky Sport la propria quarantena trascorsa studiando la fase offensiva dell’Atletico Madrid

Giovanni Simeone, attaccante del Cagliari, ha raccontato come ha cercato di migliorare il suo gioco seguendo gli allenamenti di suo padre Diego, El Cholo. Ecco le sue parole a Sky Sport:

«Lo stop forzato è stato l’occasione per continuare a imparare. Ho studiato la fase offensiva dell’Atletico Madrid, per provare a riproporla col Cagliari. Ho cercato di vedere molte mie partite e le ho confrontate con gli allenamenti che fa mio papà. È stato un modo per crescere anche durante la quarantena…».