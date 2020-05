Ripresa, Simeone: «Ricominciare solo con rischio contagio a zero»

Giovanni Simeone, giocatore del Cagliari, ha commentato l’eventualità di tornare a giocare il campionato

Le parole del giocatore del Cagliari, Giovanni Simeone, sull’eventuale ripresa del campionato:

«Secondo me il campionato dovrebbe ripartire quando il rischio di contagio è zero. Capisco che l’intero paese stia perdendo denaro, ma la cosa più importante è la salute. Stiamo mettendo a rischio la nostra vita, c’è tanta paura: c’è il pericolo di salire su un aereo o di andare in un hotel con persone che non conosci», ha dichiarato a i microfoni di ESPN .