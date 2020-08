Silva, Patania: «Tare voleva sfilarsi dalla trattativa prima di Ferragosto»

Fabrizio Patania del Corriere dello Sport ha parlato della vicenda Silva.

Fabrizio Patania ha ricostruito la vicenda Silva ai microfoni di RadioRadio.

Dal 7 agosto l’entourage di Silva aveva i contratti, David Silva aveva assicurato che sarebbe venuto alla Lazio, Il calciatore non ne ha fatto una questione di soldi, altrimenti sarebbe andato da Xavi in Qatar. Preferiva un campionato competitivo, ha prevalso il discorso familiare. Tare il 13 o 14 agosto aveva già intenzione di sfilarsi dalla trattativa e di fare una dichiarazione perchè voleva mollare Silva prima che mollasse la Lazio lasciandola con un pugno di mosche. Poi non lo ha fatto per la grandezza del giocatore e perchè filtrava ottimismo. Da due o tre giorni, nonostante Lotito, che teneva moltissimo a questa operazione e ce l’aveva col fratello ieri sera, sicuramente Tare era alla ricerca di altri giocatori. Da diversi giorni Tare stava lavorando su una alternativa importante, non conosco il nome e non ti posso dire nulla, però attenzione alle prossime ore.