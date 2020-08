Il “Sun” conferma che David Silva saluterà il City per sbarcare a Roma.

Nessuna smentita, tante conferme per David Silva alla Lazio. Anche il “Sun” evidenzia come in Inghilterra tutto sia dato per fatto tra l’ex Valencia e il club capitolino. Una volta terminata l’avventura in Champions League col Manchester City di Guardiola infatti il talentuoso centrocampista arriverà alla Lazio. Il trasferimento è vicino a concretizzarsi.