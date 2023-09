Silenzio stampa Lazio: emergono nuovi retroscena sulla scelta del club che ha preferito non parlare dopo il match con la Juventus

Emergono nuovi retroscena sulla decisione della Lazio di non presentarsi ai microfoni dopo la sconfitta con la Juventus. Come riporta DAZN la principale ragione del silenzio stampa nelle valutazioni state fatte dagli arbitri, non solo sul primo gol ma anche su altre situazioni che non sono piaciute a Sarri e alla Lazio.

Per quanto riguarda la prima rete di Vlahovic: a far discutere non è solo il pallone di McKennie controllato oltre la linea laterale, ma anche il precedente contatto tra Bremer e Immobile pochi istanti prima. In ogni caso la protesta non fa riferimento esclusivamente alla gestione odierna ma al trattamento subito più in generale in queste prime giornate.