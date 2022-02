Silas: «Cabral somiglia a Chiesa. Giocatore esplosivo, può fare la seconda punta»

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

L’allenatore portoghese Silas ha parlato di Jovane Cabral, neo acquisto della Lazio

Silas, allenatore che ha scoperto Jovane Cabral ai tempi dello Sporting, in una intervista a Calciomercato.it ha parlato del neo acquisto della Lazio.

CARATTERISTICHE – «E’ molto competitivo, vuole sempre migliorarsi, ma è anche umile che cerca di imparare dagli altri. Ha la mentalità giusta per giocare in una squadra come la Lazio e nel campionato italiano. È un giocatore molto esplosivo, sa attaccare la profondità ed è bravo tecnicamente. Inoltre, può concludere a rete con entrambi i piedi. È utile in fase difensiva all’occorrenza ed è un ottimo tiratore da calcio piazzato. Può giocare come ala o come seconda punta».

PARAGONE – «Direi che è un giocatore con caratteristiche simili a quelle di Federico Chiesa, anche se non è ancora allo stesso livello».