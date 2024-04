Signori non si nasconde: «Spero che il Bologna possa tornare in Europa»

Giuseppe Signori, doppio ex di Lazio e Bologna, non si nasconde e fa il suo tifo per i rossoblù: le dichiarazioni

Nella sua intervista alla Gazzetta dello Sport, Giuseppe Signori fa il suo tifo per il ritorno in Europa del Bologna, sua ex squadra. Le dichiarazioni dell’ex Lazio.

LE PAROLE – «Non voglio dire più di tanto ma auspico davvero che il Bologna possa entrare nuovamente in Europa. Ne sarei felice» ha dichiarato l’ex attaccante.