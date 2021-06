Signori, parla la figlia: «Papà è sereno e pronto a tornare»

Beppe Signori ha ricevuto la grazia dal presidente FIGC Gravina, le parole della figlia dell’ex Lazio a proposito di questa bella notizia

Beppe Signori può finalmente tornare nel mondo del calcio dopo 10 anni di assenza causa sentenza sul calcioscommesse. Di recente, i tribunali di Piacenza e Modena si erano espressi sull’assoluzione dell’ex attaccante, e il presidente della FIGC Gabriele Gravina ha firmato la grazia.

Per parlare di questa bella notizia, la figlia di Signori, Denise, è intervenuta ai microfoni di Adnkronos: «Papà è contentissimo, aspettava questo momento perché sapeva di essere innocente. Io l’ho saputo dai giornali stamattina, è stato un bellissimo risveglio. Ritorno? So che papà è pronto, magari non ad allenare una squadra di Serie A, non se la sente. Adesso ci riprendiamo la serenità persa in questi anni».