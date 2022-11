Signori: «L’amore dei tifosi della Lazio vale più di ogni scudetto. Immobile? Fa parlare i numeri»

Beppe Signori ha parlato ai microfoni di Lazio Style Radio a margine di una serata organizzata dal Lazio Club Milano

Beppe Signori, ospite d’onore della serata organizzata dal Lazio Club Milano, ha parlato così ai microfoni di Lazio Style Channel.

EX COMPAGNI – «Bello incontrare i miei ex compagni di squadra dopo anni a questa serata organizzata dal Lazio Club Milano, ricorderemo i tanti aneddoti che abbiamo. I tifosi mi hanno sempre dimostrato il loro affetto, non lasciandomi mai. Sono sempre grato a chi mi ha sostenuto in ogni momento, bello e brutto, soprattutto a tutti quelli che all’epoca scesero in piazza per non farmi andare via dalla Lazio, una cosa che per me vale più di ogni scudetto».

TIFOSI – «L’amore me lo hanno dimostrato da tempo, quando sono scesi in piazza per non farmi andare via. Anche in questi ultimi dieci anni, per me molto pesanti, non mi hanno mai fatto mancare il loro affetto. Sono sempre grato a tutta la gente che mi ha sostenuto, creduto in me e quando giocavo esultava per i miei gol. Sono state belle cose. La scesa in piazza vale per me più di dieci scudetti, resterà nella storia. Per un ragazzo, come ero all’epoca, è tanta roba. Molti sono venuti a trovarmi anche a Bologna. Gli attestati di stima e affetto che ricevi quando smetti di giocare fanno più che piacere, se quando smetti si ricordano ancora di te significa che hai fatto qualcosa di importante».

IMMOBILE – «Le critiche ci saranno sempre, lui fa parlare i numeri ogni domenica. Sta facendo benissimo, gli auguro di superare il tetto dei 250 gol in Serie A perché con questa media può arrivarci. Mi ha raggiunto a quota 188 reti nella massima serie e spero che possa superarmi presto perché sarebbe un buon segno anche per la Lazio. Spero di poterlo incontrare per festeggiare insieme».