Signori, il bomber ricorda il derby del 95: la bella dedica alla Nord

Signori, l’ex attaccante della Lazio ricorda sui social il derby del 95 contro la Roma e dedica un bellissimo messaggio alla curva nord

Nella gloriosa storia della Lazio, molti bomber hanno lasciato il segno e uno di questi è certamente Beppe Signori. I tifosi biancocelesti non hanno certamente dimenticato le sue gesta, e il bomber non ha dimenticato i suoi anni capitolini come dimostra il post social