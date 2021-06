Beppe Signori ha commentato l’operato di Mancini con la Nazionale, ma soprattutto ha elogiato Ciro Immobile

Beppe Signori ha rilasciato una lunga intervista per i principali quotidiani sportivi nazionali, la stessa è stata poi pubblicata sul suo profilo di Instagram. Ecco di seguito qualche passaggio:

IMMOBILE – «Mi piace la caparbietà, come si muove. È un giocatore di movimento, non è il classico attaccante che aspetta la palla e questa è una delle sue migliori qualità. Migliorare…quando un giocatore fa più di 30 gol c’è poco da migliorare, anche se l’obiettivo dev’essere sempre quello di migliorarsi».

MANCINI – «Mancini si vedeva già che poteva essere un leader anche fuori dal campo. E’ sempre stato considerato, anche ai tempi della Sampdoria, l’allenatore in campo quindi non si è trovato in difficoltà nell’esserlo veramente. È sempre stato uno di grande personalità anche quando giocava. Ovvio che adesso la differenza e la difficoltà è nel saper gestire dei giocatori. Quando giochi puoi fare affidamento su te stesso, quando sei allenatore devi fare affidamento su quello che insegni ai tuoi giocatori, quindi una responsabilità diversa e indiretta».