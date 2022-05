Signori, in arrivo la docu-fiction sull’ex bomber della Lazio

In arrivo una docu-fiction sulla carriera e sulla vita dell’ex bomber della Lazio Beppe Signori: quando sarà la presentazione

In arrivo una docu-fiction sulla carriera e sulla vita dell’ex bomber della Lazio Beppe Signori. Questa sarà presentata a Bologna venerdì 17 giugno al Medica al Biografilm Festival.

Va detto che poi il nuovo progetto targato Genoma Films r intitolato Fuorigioco – Una storia di vita e di sport, sarà trasmesso in prima visione tv il 19 giugno alle ore 21.15 su Sky Documentaries (Canali 122 e 402 di Sky) e disponibile anche On Demand e in streaming su NOW.