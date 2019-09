Signori combatte: «Grazie ancora a tutti i medici!» – FOTO

Beppe Signori continua il suo percorso di cure presso l’ospedale di Bologna: l’ex Lazio ha ringraziato ancora i medici su Instagram

Non è stato un periodo facile per Beppe Signori, ma il peggio è per fortuna già passato. Nei mesi scorsi l’ex bomber della Lazio ha sofferto di gravi problemi respiratori ed è stato costretto a ricoverarsi presso l’ospedale Sant’Orsola di Bologna. Le sue cure continuano tutt’oggi e lo testimonia il post pubblicato su Instagram: «Ringrazio ancora una volta tutto il personale per avermi assistito negli ultimi giorni. Grazie di cuore!». Il ‘Leone’ continua a combattere e i tifosi biancocelesti sono felici nel vedere sorridere il proprio idolo.