Sickenberger (BILD): «Kostic alla Juve? Già vicino alla Serie A in passato»

Ulrika Sickenberger, giornalista della BILD ed esperta di Eintracht Francoforte, ha parlato a Juventusnews24.com di Filip Kostic, ex obiettivo di mercato della Lazio.

PASSATO KOSTIC – «È sempre stato accostato a diverse squadre: Milan, Inter, Roma, Lazio in Italia, e all’estero anche a Tottenham e Valencia».

KOSTIC – «Kostic gioca come ala sinistra ed è una vera macchina. Corre su e giù per 90 minuti, non si stanca mai. Fornisce tanti cross eccezionali ma ha bisogno di un buon attaccante in grado di convertirli in gol. Si è completato alla grande con Silva, Jovic e Haller: con Borré, invece, è migliorato sempre di più verso la fine».