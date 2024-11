Siani a Juventusnews24.com: «Questa Serie A è strana. Non si può escludere nessuno dalla lotta Scudetto»

Fernando Siani, noto giornalista, ha parlato così della lotta Scudetto in Serie A e della sua favorita per la vittoria finale

Intervenuto in esclusiva ai microfoni di Juventusnews24, Fernando Siani ha parlato della lotta Scudetto in Serie A, nella quale è coinvolta anche la Lazio. Di seguito le sue dichiarazioni:

PAROLE – «Quello che stiamo vivendo è un campionato di Serie A davvero strano. Vista la mole di squadre piazzate in così pochi punti non si può escludere nessuno. La Juventus mi sembra ancora un po’ acerba per puntare alla vittoria finale ma ha dalla sua parte una difesa impenetrabile. Non mi sento comunque di escluderla al 100% vista la classifica così corta».

