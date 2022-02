Shaqiri verso l'MLS, ma dalla Svizzera...

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

Shaqiri, in estate accostato anche alla Lazio, sembra esser destinato a finire in MLS, ma le reazioni nella sua Svizzera sono tutt’altro che positive

A dire la sua, in una intervista al Ticino, è stato l’allenatore Arno Rossini. Queste le sue parole: «A 30 anni Shaqiri potrebbe giocare ancora a lungo con addosso la maglia della Svizzera. Penso però che, con il trasferimento negli Stati Uniti, diventerebbe immediatamente un elemento di secondo piano nel gruppo guidato da Yakin. E questo già per il prossimo Mondiale, quello in Qatar. Infatti ci arriverebbe con mesi di America nelle gambe. Sempre che poi il selezionatore deciderà davvero di chiamarlo...».