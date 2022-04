Shakhtar Donetsk, nomi delle città assediate sulle maglie per le amichevoli

Toccante iniziativa dello Shakhtar Donetsk, che scenderà in campo nelle amichevoli con delle maglie speciali – FOTO

Lo Shakhtar Donetsk ieri è sceso in campo ad Atene nella prima sfida del tour benefico “Football For Peace“, organizzato in seguito allo scoppio della guerra in Ucraina. Tour alla quale molto probabilmente parteciperà anche la Lazio, che affronterà gli ucraini in amichevole.

Lo Shakthar è sceso in campo ad Atene per la prima di quattro amichevoli del suo tour contro l’Olympiakos con delle divise speciali. Stampati sulla schiena i rispettivi numeri, ma al posto dei cognomi dei calciatori i nomi di alcune delle città ucraine più colpite dall’avanzata russa.