Shakhtar Donetsk, De Zerbi torna ad allenare la squadra in Turchia: ipotesi amichevole con la Lazio

Roberto De Zerbi sarebbe in procinto di tornare ad allenare lo Shakhtar Donetsk in Turchia per preparare una serie di amichevoli di beneficenza

Nella giornata di ieri si era fatta strada la voce di un possibile tour di amichevoli dello Shakhtar Donetsk, tra cui anche con la Lazio, in beneficenza per la popolazione ucraina.

E ora, come riportato dall’ANSA, l’allenatore Roberto De Zerbi sarebbe in procinto di riabbracciare i suoi calciatori in Turchia dove ricominceranno a lavorare in campo in vista proprio di questo tour.