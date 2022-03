Sforzini: «Immobile è un attaccante di assoluto livello. Mi impressionò...»

Ferdinando Sforzini, doppio ex di Lazio e Sassuolo, ha parlato a Lazio Style Radio in vista del match di campionato

LAZIO-SASSUOLO – «Il Sassuolo sono vari anni che mette in atto un determinato tipo di programmazione ottenendo risultati importanti grazie anche ad allenatori molto preparati. I neroverdi stanno compiendo un grande lavoro potendo anche contare sul fatto di non avere grandi pressioni. La Lazio, invece, è reduce dal derby perso malamente. I biancocelesti avranno voglia di rivalsa».

IMMOBILE – «Immobile è un attaccante di assoluto livello, ogni volta che lo vedo mi sembra ancora quello di qualche anno fa, molto propositivo specialmente vicino alla porta».

PUNTI DI FORZA – «Il punto di forza di entrambe le squadre sono il reparto offensivo che sono il presente ed il futuro della Nazionale. Il calcio, rispetto a qualche anno fa, è cambiato molto. Sarri è migliorato tanto, il suo percorso parla per lui».

RICORDI ALLA LAZIO – «È sempre molto bello vestire la maglia biancoceleste. Immobile quando vestiva la maglia del Grosseto era giovanissimo, ma già era capace di incidere. Mi impressionò dal primo allenamento, arrivò a pranzo nella giornata della doppia seduta e prese subito parte alla partitina del pomeriggio. In allenamento andava in gol da ogni posizione. Ci completavamo, anche se mi diceva che lui avrebbe preferito giocare come punta unica».