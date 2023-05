Sarri deluso da Immobile: perché il tecnico della Lazio ci è rimasto male

A Maurizio Sarri non è andato giù lo sfogo di Ciro Immobile nella sfida di mercoledì tra Lazio e Sassuolo: tecnico deluso

Oggi a Formello, come riporta Il Messaggero, sono attese le scuse di Ciro Immobile alla squadra dopo lo sfogo di mercoledì sera in panchina durante Lazio-Sassuolo.

Anche se il tecnico è deluso, ci è rimasto davvero male per come si è comportato il capitano, uno che dovrebbe essere sempre d’esempio per il resto del gruppo.