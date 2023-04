Settore giovanile, Under 14 Pro: al via la Fase Interregionale. In programma dal 29 aprile al 14 maggio e che vede coinvolte 16 squadre

Tramite i propri canali ufficiali la Lazio comunica il via alla Fase Interregionale dell’Under 14 Pro. Di seguito il comunicato:

COMUNICATO– «Dopo più di un mese dalla conclusione della Regular Season del campionato Under 14 Pro, tutto è pronto per dare il via alla Fase Interregionale in programma dal 29 aprile al 14 maggio che vede coinvolte 16 squadre, divise in quattro gironi. Le giovani aquile classe 2009 guidate da Tobia Assumma hanno staccato il pass diretto per questa seconda fase, dopo aver concluso il gruppo 6 in vetta alla classifica con 44 punti conquistati grazie alle 14 vittorie, 2 pareggi e altrettante sconfitte. Alla Fase Interregionale la Lazio è stata inserita nel girone D insieme a Bari, Roma e Fiorentina. I biancocelesti faranno il loro esordio in Puglia il 29 aprile contro la prima classificata del gruppo 7, mentre il 7 maggio la Lazio ospiterà la Roma (già incontrata nella Regular Season e classificatasi dietro le aquile), per poi concludere il girone il 14 maggio quando la squadra capitolina sarà impegnata in quel di Firenze contro i pari età della viola, secondi classificati del gruppo 5. L’Under 14 di mister Assumma sogna Coverciano, dal momento che, solamente le vincenti di ciascuno dei quattro raggruppamenti accederanno alla fase finale nazionale che si svolgerà, con la formula della Final Four, il 27 e il 28 maggio presso il Centro Tecnico Federale»