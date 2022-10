Settore Giovanile Lazio: vince solo l’Under 15 nel weekend. I risultati

Settore Giovanile Lazio: vince solo l’Under 15 nel weekend dei biancocelesti. Ecco tutti i risultati

Weekend sfortunato per il Settore Giovanile della Lazio. Vince solo l’Under 15 di mister Gonini. Sconfitte le formazioni Under 17 e Under 16, pareggio per l’Under 18. Ecco i tabellini e risultati.

UNDER 18

LAZIO-CESENA 2-2

Marcatori: 1’ Bigotti (L), 44’ Giovannini (C), 63’ Di Salandra (L), 75’ Maroncelli (C).

LAZIO – Polidori, Cannatelli, Casonato (86’ Cannavaro), Nazzaro, Dutu, Petta (40’ Petrucci), Di Nunzio, Sardo (73’ Di Porto), Salandra, Oliva, Bigotti. A disp.: Ierardi, Giranelli, Zazza, Di Venanzio, Reddavide, Plutnik. All.: D’Urso.

CESENA – Veliaj, F. Casadei (70’ Magnani), Mattioli (76’ Domeniconi), Campedelli (76’ Fi. Valentini), Fe. Valentini (70’ Trocchia), F. Casadei, Venturelli, Castorri (70’ Giramignoli), Guidi (70’ Maroncelli), Giovannini, Gabellini. A disp.: Cortesi, Manetti, Bardeggia. All.: Campedelli.

UNDER 17

LAZIO-REGGINA 2-3

Marcatori: 6’ rig. Cracchiolo (R), 65’ Cuzzarella (L), 75’ Simeone (R), 77’ Marinaj (L), 87’ Pagni (R):

LAZIO – Renzetti, Ferrari, Ercoli, Silvestri (46’ Gningue), Barone, Stano (66’ Cesari), Cuzzarella (74’ Serra), Paolocci (46’ Lekhiw), Sessa (46’ Marinaj), Gelli, Ceccarelli. A disp.: Ciardi, Sow, Raffo. All.: Terlizzi

REGGINA – Sciammarella, Villari, Bombaci, Morra, Girasole, Simonetta (80’ Kouvriaha), Briganti (5 Simeone), Farcomeni, Antoci (69’ Curulla), Cracchiolo (69’ Arditi), Pagni. A disp.: Summa, Marciano, Seck, Lafauci, Cuscina. All.: Zito.

UNDER 16

LAZIO-BARI 1-2

Marcatori: 4’ pt Carbone (L), 6’ pt Buonsante (B), 21’ st Dimola (B).

LAZIO – Mazzù, Formisano (28’ st Bongiorno), Trifelli, Nebuloso, Scuto, Di Bartolomeo, Mocci, De Martino (8’ st Chiucchiuini), Carbone, Fazio, Miconi (15’ st Polito). A disp.: Masi, Pernaselci, Bizzarri, Cangemi, Venditti, Cucu. All.: Alboni.

BARI – Di Toma, Campanelli, Spadavecchia, Sassari, Liso, Suriano (28’ st D’Elia), Monetti (40’ st Montuori), Palumbo, Labianca (28’ st Brigida), Polito (18’ st Dimola), Buonsante (40’ Albo). A disp.: Sanrocco, Minoia, Battista, D’Ursi. All.: Anaclerio.

UNDER 15

LAZIO-BARI 3-1

Marcatori: 16’ rig. 67’ rig. Zangari (L), 24’ Radula (B), 80’ Polinari (L).

LAZIO – Russi, Petroni, Calvani, Segni, Di Marzio, Ciucci, Zangari, De Fraia (56’ Di Claudio), Polinari (83’ Costantino), Lo Monaco, Saitta (41’ Tempre). A disp.: Giacomone, Papandrea, Cerroni, Romanelli, Russo, De Angelis. All.: Gonini.

BARI – Dente, Emiliano (5’ Paparella), Novembrino (54’ Anaclerio), Basile Nessa (54’ Di Monte), Giannico, Soldani, Monopoli (74’ Scarano), Padula (74’ Mundo), Parisi, Sivilli (54’ Milzini), De Marzo (41’ Buonamico). A disp.: Armenise, Positano. All.: Lanera.