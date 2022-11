Settore giovanile Lazio, tutti i risultati di questo weekend

Settore Giovanile Lazio, i risultati di questo fine settimana delle categorie giovanili biancocelesti tra cui il crollo degli Under 18

Oltre alla squadra di Sarri, in questo weekend è andata in campo anche il settore giovanile della Lazio. A far scalpore è il crollo dell’Under 18 che perde 2-5 in casa contro il Bologna, mentre spicca la vittoria della Primavera contro il Crotone per 3-1.

Vittorie importanti per l’Under 14 Pro ed Elite mentre pareggia invece l’Under 15 2-2 a Benevento.