Settore giovanile, Lazio-Roma: tre stracittadine in programma. Due giorni importante per le giovani aquile biancocelesti

Tramite i propri canali ufficiali la Lazio comunica le tre stracittadine del Settore Giovanile in programma a partire da oggi. Di seguito il comunicato:

COMUNICATO– «Una due giorni importante per il Settore Giovanile della Lazio. Tre stracittadine in programma a partire da oggi alle ore 14 quando scenderà in campo l’Under 16 di Marco Alboni. Domani mattina sarà la volta dell’Under 15 di mister Gonini, mentre chiuderanno i ragazzi dell’Under 18 domani pomeriggio alle ore 15. Tre sfide in programma al ‘Green Club’, tre duelli capitolini tra i primi ed i secondi della classe. L’Under 18 di Salvatore Massimo D’Urso sta vivendo un periodo di splendida forma. La squadra di Nazzaro ha conquistato il secondo posto della classifica, la scorsa settimana, alla prima giornata del girone di andata bis nell’ostica trasferta di Empoli. Sono sei le lunghezze a distanziare i biancocelesti dalla Roma capolista, un secondo posto che la Lazio deve cercare di difendere per accedere alle Final Four Scudetto, ma il percorso è ancora lungo con dieci giornate ancora da disputare. Il tecnico biancoceleste può fare affidamento su una rosa al completo, nonostante i giocatori promossi in Primavera (Magro, Dutu, Petta, Milani e Di Tommaso), l’Under 18 ha dimostrato di avere la forza nel proprio gruppo, eppure, mister D’Urso può avere l’arma in più. Ritorna a disposizione del tecnico, Manuel Tredicine, giocatore classe 2004 rientrato dopo un lungo infortunio che lo ha portato lontano dal campo per sei mesi e quale occasione migliore per tornare protagonista se non in una stracittadina così importante. Penultima giornata della Regular Season per i campionati Under 15 e 16, situazioni leggermente differenti in casa Lazio. L’Under 16 di Marco Alboni è seconda in classifica, ma non ha ancora conquistato l’aritmetico accesso agli ottavi di finale. Le aquile classe 2007 vogliono difendere il piazzamento e prendersi la rivincita sulla sconfitta dell’andata contro i giallorossi. Mister Alboni può fare affidamento sul capitano Nebuloso e il difensore Francioli, ritornati in squadra dopo aver collezionato l’esordio nel campionato Under 17, oltretutto da titolari. La Lazio viene da otto risultati utili consecutivi e, non ha la minima intenzione di fermarsi proprio ora. Lazio e Roma dividono lo stesso gradino del podio nel campionato Under 15. Le due compagini capitoline hanno già conquistato l’accesso matematico agli ottavi di finale. In questa sfida c’è in palio solamente la supremazia cittadina. Le aquile classe 2008 di Simone Gonini si erano aggiudicate il derby d’andata, una vittoria conquista di misura grazie alla rete di Zangari. La Roma vuole prendersi la rivincita. Mister Gonini può fare affidamento su un gruppo importante, a partire dal capitano Ciucci, il difensore Calvani ed il centrocampista Lo Monaco nel giro della Nazionale Italiana Under 15. I biancocelesti, fino ad oggi, hanno inanellato quattordici risultati utili consecutivi e, alla penultima giornata della stagione regolamentare, vorrebbero continuare a volare ad ali spiegate prendendosi la vetta solitaria»