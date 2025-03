Settore giovanile Lazio, i risultati del weekend: 3 vittorie e 2 sconfitte per le giovani aquile

Settore giovanile Lazio, ecco i risultati delle partite del fine settimane delle giovani aquile

Di seguito il comunicato della Lazio sui risultati del Settore giovanile biancoceleste.

RISULTATI DEL WEEKEND– Nel primo weekend del mese di marzo le giovani aquile volano a metà. Tra sabato 1 e domenica 2, le squadre agonistiche biancocelesti conquistano 3 vittorie, ma arrivano anche 2 sconfitte.

L’Under 18 di Francesco Punzi espugna l’ostico campo del Lecce 1-2 grazie alle reti di Montano e Carbone. La Lazio inanella la quarta vittoria consecutiva, difende la zona playoff ed allunga sulle inseguitrici.

I ragazzi di Gianluca Procopio cadono sul campo della Juve Stabia. L’Under 17 biancoceleste perde di misura contro l’ultima della classe. Giornata storta per la Lazio che rimane comunque al quarto posto della classifica.

Terzo risultato utile consecutivo per l’Under 16. Le aquile guidate da Simone Rughetti si impongono sul Lecce nella sfida casalinga con il risultato di 2-1. Mettono la firma sul match Dimaggio e Ferrante. La Lazio rimane salda al secondo posto della classifica.

Brutta sconfitta per l’Under 15 di Tommaso Rocchi. Una Lazio sottotono cede il passo al Lecce. E’ la squadra pugliese a vincere 0-2. I biancocelesti non riescono a risalire la classifica e rimangono nel gruppo serrato per la lotta all’ultimo posto utile per accedere ai playoff.

I ragazzi di Valerio Gualdaroni si aggiudicano la sfida casalinga contro i pari età dell’Accademia Gialloazzurri 2-1. Le reti dei biancocelesti portano la firma di Pierangeli e Pacilli. La Lazio rimane al secondo posto della classifica del campionato Under 14 Regionali Eccellenza.

Tutti i risultati nel dettaglio:

Under 18 Nazionali – 23^ Giornata

LECCE-LAZIO 1-2

Marcatori: 32’st Montano (LA), 39’st aut. Battisti (LA), 45’st Carbone (LA)

LECCE: Verdosci (GK), Arsena, Palmieri, Di Pasquale, Longo, Russo (24’st Vitale), Perrone, Spinelli, Esposito, Leo, Martano (22’st Liccardi).

A disp.: Bernardi (GK), Paglialunga, Dell’Anna, Bleve

All.: Schipa

LAZIO: Giacomone (GK), Torbidoni, Di Bartolomeo, Pernaselci, Francioli, Iorio (1’st Lauri), Scuto, Battisti, Montano, Milillo (40’st Fazio), Curzi (22’st Carbone)

A disp.: Turrini (GK), Trifelli, Mola, Mazzara, Miconi, Boccardelli

All.: Punzi

Under 17 Nazionali – 20^ Giornata

JUVE STABIA-LAZIO 1-0

Marcatori: 4’pt Valentino (JS)

JUVE STABIA: Ardolino (GK), Ceparano, Di Domenico, De Simone, Amelio, Avvisato, Bonaiuto, Di Martino, Balzano (22’st Aprea), Petrlic (45’st Calabrese), Valentino (30’st Iasevoli)

A disp.: Di Lauro (GK), Torino, Rosi, Malafronte, Tempre

All.: Sacco.

LAZIO: Russi (GK), Castelli (10’st Noto), Calvani, Di Claudio (38’st Bellissima), Margheri (1’st Di Marzio), Ciucci, Buonafede, De Cortes, Polinari (24’st Lombardi), Romanelli (1’st Callarà), Zangari (1’st De Angelis)

A disp.: Petrella (GK), Parla, Macerata

All.: Procopio

Under 16 Nazionali – 20^ Giornata

LAZIO-LECCE 2-1

Marcatori: 10’pt Dimaggio (LA), 18’pt Ferrante (LA), 8’st Serra (LE)

LAZIO: Patarini (GK), Iovane, Ferrante, D’Agostino, Berni Canani, Agrifoglio, Dimaggio, Morelli, Lulaj (35’st Alessandrini), Martellucci (3’st Materazzi), Cappuccini (20’st Bagliesi)

A disp.: Ronci (GK), Morucci, Terracina, Aprea, Diori, Furstenberg Fassi

All.: Rughetti

LECCE: Lupo (GK), Lancella (7’st Bianco), Danese (19’st Specchia), Mariano, Parisi (26’st Piccinno), De Vita, Persano, Miccoli, Arcuti (19’st Falbo), Serra, Buzzervo (26’st Pambuca)

A disp.: Fontanarosa (GK), Schifo, Spaneski

All.: Castelluzzo

Under 15 Nazionali – 20^ Giornata

LAZIO-LECCE 0-2

Marcatori: 39’ pt Desiate (LE), 40’ st Cipressa (LE)

LAZIO: Orlando (GK), Napolitano (31’ st Germani) , Reuben, Ricci Gab. (31’ st Vagni), Monti (1’ st Tocci), Ricci Gian., Massarut (23’ st Petronzi), Tolomeo (1’ st De Vincenzo), Schettini Ambrosio, Mistretta (1’ st Salvati), Caputo (17’ st Sulaj).

A disp.: Avitto (GK), Berini.

All.: Rocchi.

LECCE: Belloni (GK), De Lauro, Okoumassoun, Cafasso, Avvisati, Sergi, Cipressa, Raffo, Desiate (1’ st Turlizzi), Placi’, Torsello (27’ st Scotti).

A disp.: Lucarella (GK), Costa, Tundo, Pecere, De Vito, Milli, D’Arpe, Turlizzi.

All.: Caputi

Under 14 Pro

SOSTA

Under 14 Regionali Eccellenza – 20^ Giornata

LAZIO – ACCADEMIA GIALLOAZZURRI 2-1

Marcatori: 18’pt Pierangeli (L), 29’pt Pacilli (L), 13’st Startari (A)

LAZIO: Genetiempo (GK), Polidori (9’st Roncoloni), De Renzi (18’st Basile), Fiorentini, De Paolis, Frezza (15’st Isidori), Pierangeli (32’st Chiaro), Pacilli (18’st Parenti), De Angelis, Galli, Rocchi (9’st Ercoli).

A disp.: Vastante (GK)

All.: Gualdaroni

ACCADEMIA GIALLOAZZURRI: Quaglia (GK), Mozzillo, Melmeluzzi, Battola, Zou, Mengoni, Palermo, Pantano, Startari, Bonizio, Cece

A disp.: Berardi (GK), Palagi, Crimela, Penzo, Foti, Annibali, Ciccaglioni, Di Caprio (18’st Nicosia)

All.: Torreggiani