Settore giovanile Lazio, i risultati del weekend: l’Under 18 conclude la Regular Season. Tutti i dettagli sulle sfide

Si conclude il weekend del Settore giovanile biancoceleste che si è diviso tra sabato 25 e domenica 26 maggio ed arrivano le sentenze definitive per Under 18 e Under 14. Come riportano i canali ufficiali del club.

Termina la Regular Season del campionato nazionale Under 18. Le aquile classe 2006 guidate da Francesco Punzi perdono l’ultima sfida, a Lecce sono i padroni di casa ad imporsi 5-3. Una formazione rivoluzionata per i biancocelesti, supportata da molti ragazzi classe 2007 saliti dall’Under 17 e due di loro, Battisti e Curzi, trovano proprio il gol, mentre l’altra marcatura biancoceleste porta la firma di Cuzzarella. La Lazio conclude al quarto posto della classifica con 56 punti e stacca il pass per i playoff. Nel primo appuntamento della Post Season, i biancocelesti dovrebbero incontrare sul proprio cammino il Genoa, quinto in classifica.

Si conclude il campionato nazionale Under 14 Pro, arriva il triplice fischio anche sulle Final Four e la Lazio si prende il terzo gradino del podio, solamente dietro ad Inter ed Hellas Verona. Le aquile di Tommaso Rocchi perdono la semifinale contro l’Hellas Verona 2 a 0, per poi vincere con un netto 4-0 la finale per il 3° e 4° posto contro il Genoa di mister Criscito. I ragazzi di mister Rocchi si prendono la medaglia di bronzo e scrivono un capitolo importante della storia poiché, per la prima volta in assoluto, la Lazio raggiunge questo traguardo nella categoria.

Il programma del weekend:

Under 18 Nazionali – 34^ Giornata

LECCE-LAZIO 5-3

Marcatori: 7’ pt Kodor (Le), 24’pt Casciano (Le), 27’pt Perricci (Le), 29’pt Battisti (La), 37’pt Giacomazzi (Le), 5’st rig. Metaj (Le), 20’st Cuzzarella (La), 45’st+2’ Curzi (La)

LECCE: Verdosci, Davis, Dos Reis (48’st Liccardi), Casciano, Zivanovic, Pantaleo (1’st Vitale), Perricci (37’st Spinelli), Di Pasquale (37’st Iasevoli), Kodor (29’st Martano), Giacomazzi (21’st Arsena), Metaj (29’st Perrone).

A disp.: Cadar (GK), Lenghel.

All.: Schipa.

LAZIO: Gagliano, Di Venosa (37’st La Branca), Ercoli, Milano, Pernaselci (1’st Mariani), Proromo, Ferrari (18’st Nebuloso), Iorio (1’st Santagostino), Cuzzarella (28’st Plutnik), Serra (18’st Urbano), Battisti (28’st Curzi).

A disp.: /

All.: Punzi.

Under 14 Pro –Final Four, Semifinale

HELLAS VERONA-LAZIO 2-0

Marcatori: 21’pt Cappellato (HV), 10’st Egharevba (HV)

HELLAS VERONA: Pandian, Andrighetti (18’st Battista Chiamenti), Amato (35’st +2’ Saladini), Sandrini, Piccoli, Di Santo, Saka, Bernamonter, Egharevba (10’st Maran), Cappellato (28’st Cordioli), Capitanio (35’st Salisburgo).

A disp.: Salvaterra (GK), Greco, Negrini, Gurnari.

All.: De Paolini.

LAZIO: Orlando, Tocci (15’st Bartoletti), Reuben, Germani (15’st Ionta), Monti, Ricci Gian., Massarut, Ricci Gab.(24’st Rizzo), Schettini Ambrosio, De Vincenzo, Salvati (28’st Petronzi).

A disp.: Cau (GK), D’Innocenti, Berini, Bocchino, Umana.

All.: Rocchi.

Under 14 Pro –Final Four, Finale 3° e 4° posto

LAZIO-GENOA 4-0

Marcatori: 35’pt rig., 21’st Salvati (L), 4’st Schettini Ambrosio (L), 10’st autogol (G)

LAZIO: Orlando (26’st Cau GK), Tocci, Reuben (26’st D’Innocenti), Massarut (20’pt Salvati), Monti (17’st Bartoletti), Ricci Gian., Petronzi (10’st Umana), Ricci Gab. (26’st Bocchino), Schettini Ambrosio, De Vincenzo, Rizzo (26’st Berini).

A disp.: Germani, Ionta.

All.: Rocchi.

GENOA: Etzi (20’st Corci GK), Bavestrello, Guernieri, Bolla, Mandassi, Fracchia (10’st Consiglio), Basha (20’st Ricci), Cepollina (28’pt Maffei), Bocchi (10’st Ferraro), Bardhi (1’st Bulai), Sanchez.

A disp.: Damonte, Mentil, Badano.

All.: Criscito.