Settore Giovanile Lazio, i risultati del weekend: tutti i dettagli. Ecco come sono andate le partite delle giovani aquile

Tramite i propri canali ufficiali la Lazio comunica i risultati del weekend del Settore giovanile.

I RISULTATI DEL WEEKEND– «Si conclude un weekend più che positivo per le giovani aquile. Tra sabato 10 e domenica 11 Febbraio, le squadre biancocelesti sfiorano l’en plein: conquistano 4 vittorie, ma arriva anche una sconfitta.

L’Under 18 di Francesco Punzi si aggiudica lo scontro diretto contro l’Empoli. Nella cittadina toscana, le aquile classe 2006 si prendono la netta vittoria di 0-4, vanno a segno Marinaj e Gelli con un gol a testa, mentre è doppietta per Serra. La Lazio si prende il quarto posto della classifica.

Arriva un’altra sconfitta per l’Under 17 di Marco Alboni. Per i biancocelesti non è sufficiente la prestazione, è il Palermo a vincere di misura al Centro Sportivo ‘La Borghesiana’. La Lazio perde il quarto posto e scivola in quinta posizione, dietro di una sola lunghezza proprio dai rosanero.

I ragazzi di Gianluca Procopio vincono 4-2 la sfida casalinga contro il Bari. Per le aquile mettono la firma sul match con un gol a testa Reita e Zangari, mentre sigla la doppietta Polinari. L’Under 16 approfitta del passo falso del Frosinone e vola al secondo posto della classifica.

Seconda vittoria consecutiva per l’Under 15. La squadra di Giorgio Galluzzo batte di misura i pari età del Bari. Alle aquile è sufficiente la rete di Terracina per mettere in cassaforte i tre punti.

Le aquile classe 2010 di Tommaso Rocchi continuano a volare più in alto di tutti nel campionato Under 14 Regionale Eccellenza. La Lazio si aggiudica lo scontro diretto contro l’Accademia Calcio Roma 1-3. I biancocelesti espugnano il campo della terza della classe con i gol di Schettini Ambrosio e De Vincenzo (doppietta). I ragazzi di mister Rocchi difendono l’imbattibilità e il primo posto della classifica.

Tutti i risultati del weekend:

Under 18 Nazionali – 19^ Giornata

EMPOLI-LAZIO 0-4

Marcatori: 14’pt Marinaj (L), 36’pt rig., 20’st Serra (L). 12’st Gelli (L)

EMPOLI: Poggiolini, Lamberto (17’st Massarelli), Tempre, Capacci (1’st Alfano), Falcusan (1’st Kurti), Tatti (25’st Bicchierini), Gaj (37’st Bartelloni), Suolija, Fiorini (17’st Pagni), Mboumbou, Coppola.

A disp.: Viti (GK), Parente, Pignataro.

All.: Lisuzzo.

LAZIO: Bosi, Ferrari, Ferri (33’st Milano), Barone, Bordoni, Silvestri (25’st Proromo), Farcomeni (37’st Plutnik), Paolocci (33’st Iorio), Marinaj (25’st Cogo), Gelli (33’st Gningue), Serra (33’st Urbano).

A disp.: Gagliano (GK), La Branca.

All.: Punzi.

Under 17 Nazionali -18^ Giornata

LAZIO-PALERMO 0-1

Marcatori: 28’st Barranco (P)

LAZIO: Turrini, Di Bartolomeo, Trifelli, Francioli (43’st Fazio), Di Venosa (17’st Scuto), Battisti (31’st Santagostino), Curzi, Nebuloso, Carbone, Chiucchiuini, Miconi (31’st Canali).

A disp.: Mazzù (GK), Napolitano, Muzi, Polito, Fitto.

All.: Alboni

PALERMO: Mondello, Vitale, Barranco, Veron, Runza, Ribaudo (32’st Regina), Occhione, Brutto, Martinez, Visconti (27’st Rosciglione), Avena.

A disp.: Faraci, Maggio, Cirafici, Pipitone, Scalavino, Sapuchella, Di Stefano.

All.: Del Grosso.

Under 16 Nazionali -17^ Giornata

LAZIO-BARI 4-2

Marcatori: 1’pt Reita (L), 21’pt, 30’pt Polinari (L), 2’st rig. Zangari (L), 11’st Parisi (B), 13’st Padula (B)

LAZIO: Giacomone, Buonafede, Calvani (27’st Costantini), De Fraia (1’st Noto), Di Marzio, Ciucci, Zangari (37’st Papandrea), Di Claudio, Polinari (17’st Macerata), Reita, Callarà (17’st De Angelis).

A disp.: Croce (GK), Di Liberto, Panariello, Fanku.

All.: Procopio

BARI: Armenise, Giannico (1’st Monopoli), Papareila (23’st Tartarone), Padula (37’st Falco), Di Monte, Le Grottaglie (13’st Anaclerio), Emiliano (1’st Emiliano), Mundo (1’st Sivilli), Parisi, Buonamico (1’st Casillo), Scarano.

A disp.: Fiore (GK), Basile Nesta.

All.: Lanera.

Under 15 Nazionali 17^ Giornata

LAZIO-BARI 1-0

Marcatori: 2’ st Terracina (L)

LAZIO: Patarini, Iovane, Ferrante, D’Agostino (21’st Morucci), Agrifoglio, Berni Canani, Dimaggio, Morelli, Diori (1’st Materazzi), Martellucci, Terracina (40’st Palancica).

A disp.: D’Isanto (GK), Florio, Miloiu, La Grutta, Cannatelli, Bellissima.

All.: Galluzzo

BARI: Cipolla, Dellino, Cassandro (15’st Calculli), Amorisco, Caputo, Valoroso, Picciotti, Santanelli (4’st Errico), De Ruvo (30’st Gisonda), Benefico (4’st Pietranello), Illuzi (30’st Evangelista).

A disp.: Loiacono (GK), Magurean, Napoleone, Torchetti.

All.: Anaclerio.

Under 14 Pro

SOSTA

Under 14 Regionali Eccellenza – 18^ Giornata

ACCADEMIA CALCIO ROMA – LAZIO 1-3

Marcatori: 34’pt, 21’st De Vincenzo (L), 31’st Schettini Ambrosio (L), 35’st Tassone (A)

ACCADEMIA CALCIO ROMA: Liguori, Greco, Piacentini (21’st Tassone), Bassi, Santin, Santilli (1’st Marcoaldi), Fioravanti, Riccio, Maffiotti (20’st Romagnoli), Nardi, Bouroumana.

A disp.: Piluddu (GK), Conti, Lamalfa, Beffini, Morandi, Erba.

All.:Autorino.

LAZIO: Orlando, Tocci, Reuben (26’st Bartoletti), Massarut (33’st Berini), Monti, Ricci Gian., Caputo (26’st Petronzi), Germani (21’st Ricci Gab.), Schettini Ambrosio (33’st Umana), De Vincenzo (30’st Pelle), Salvati (30’st Bocchino).

A disp.: Cau (GK), D’Innocenti.

All.: Rocchi».