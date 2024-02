Settore giovanile Lazio, i risultati del weekend: due vittorie per le giovani aquile. I dettagli

Un weekend non troppo brillante per il Settore Giovanile biancoceleste. Nell’ultimo fine settimana del mese di Febbraio, tra sabato 24 e domenica25, le giovani aquile conquistano 2 vittorie, 2 pareggi e 2 sconfitte.

I RISULTATI DEL WEEKEND– «Dopo quattro risultati utili consecutivi, l’Under 18 di mister Punzi perde sul campo dell’Atalanta 4-0. Lo scontro diretto è dei bergamaschi, le aquile classe 2006 scivolano in sesta posizione, raggiunti a 34 punti proprio dalla Dea.

Non riesce ad uscire dalla crisi l’Under 17 di Marco Alboni. Per i ragazzi classe 2007 arriva la quinta sconfitta consecutiva. La Lazio perde nella trasferta di Frosinone 2-1. Il gol del momentaneo vantaggio di Trifelli illude i biancocelesti, la Lazio arretrano al sesto posto della classifica.

Le aquile classe 2008 di mister Procopio frenano la corsa. Dopo quattro vittorie inanellate arriva il pari nella sfida casalinga contro il Lecce. Il big match termina 1-1, alla rete di Candido risponde il capitolino Zangari. L’Under 16 biancoceleste mantiene il secondo posto della classifica.

L’Under 15 di Giorgio Galluzzo conquista il quarto risultato utile consecutivo. Dopo tre vittorie, i ragazzi classe 2009 pareggiano la sfida del ‘Green Club’ contro il Lecce 2-2. Il momentaneo vantaggio di Terracina e Martellucci non è sufficiente ai biancocelesti, nella ripresa rispondono i salentini con la doppietta di Bottalico. La Lazio rimane al quinto posto della classifica, ma perde due punti preziosi contro il Lecce terzultimo.

Doppia vittoria per le aquile classe 2010 di Tommaso Rocchi. La Lazio si aggiudica lo scontro d’alta quota contro la Vigor Perconti 0-2 nel campionato Under 14 Regionali Eccellenza. I biancocelesti trovano le reti nella ripresa con Schettini Ambrosio e Caputo. Dopo 20 giornate la Lazio difende l’imbattibilità e mantiene il primo posto portandosi a +4 sulla Vigor seconda. Non è differente la storia nel campionato nazionale Under 14 Pro. La si aggiudica la partita casalinga contro i pari età della Ternana 2-0. Mettono la firma sul match i soliti Caputo e Schettini Ambrosio. I ragazzi di mister Rocchi continuano a rimanere nel gruppo di testa a -1 dalla vetta.

Si conclude l’ultimo weekend del mese di Febbraio.

Tutti i risultati del weekend:

Under 18 Nazionali – 21^ Giornata

ATALANTA-LAZIO 4-0

Marcatori: 3’pt, 9’st Baldo (A), 36’pt, 6’st Ndongue (A)

ATALANTA: Torriani, Asiatico (12’st Coati), Previtali, Piantoni, Albè, Ramaj, Arrigoni (31’st Sabatini), Pollio (21’st Bernardello), Baldo (21’st Carbè), Mencaraglia (12’st Buzzoni), Ndongue (21’st Testa).

A disp.: Finardi (GK), Manfron, Ragnoli.

All.: Lorenzi.

LAZIO: Bosi, Ferrari, Ilas, Barone, Ferri (10’st Milano), Silvestri (10’st Proromo), Farcomeni (40’st La Branca), Paolocci (40’st Plutnik), Marinaj (30’st Iorio), Gelli (1’st Urbano), Gningue (30’st Cogo).

A disp.: Gagliano (GK).

All.: Punzi.

Under 17 Nazionali -19^ Giornata

FROSINONE-LAZIO 2-1

Marcatori: 13’pt Trifelli (L), 13’st, 38’st Centofante (F)

FROSINONE: Di Giosia, De Filippis (32’st Tocci), Belloni, Pirano (42’st Tiberi), Caliandro, Zorzetto, Buonpane (42’st Carpentieri), Diodati, Fiorito, Centofante (42’st D’Amico), Ruggiero (32’st Riccone).

A disp.: Giora (GK), Falli, Cazora, Calabretta.

All.: Mizzoni.

LAZIO: Mazzù, Scuto (9’st Trabalza), Trifelli, Di Bartolomeo, Francioli (42’st Fazio), Nebuloso, Curzi (34’st Lauri), Santagostino (42’st Fitto), Carbone, Chiucchiuini, Miconi (9’st Mocci).

A disp.: Maioli, Napolitano, Canali, Polito.

All.: Alboni.

Under 16 Nazionali -19^ Giornata

LAZIO-LECCE 1-1

Marcatori: 4’pt Candido (LE), 12’st Zangari (LA)

LAZIO: Giacomone, Buonafede, Calvani (30’st De Cortes), Di Claudio (1’st De Fraia), Di Marzio, Ciucci, Zangari (14’st Callarà), Noto, Polinari (27’st De Angelis), Reita, Costantini (1’st Macerata).

A disp.: Croce (GK), Di Liberto, Papandrea, Fanku.

All.: Procopio

LECCE: Ciaccia, Macrì, Longo, Bozzolo, Basile, Palmieri, Guida, Candido, Margherita (35’st Bavaro), Marrocco, Maiotti (11’st Sergi (36’st De Paolis)).

A disp.: Ferrari (GK), Martella, Villa, Muya.

All.: Marrocco.

Under 15 Nazionali – 19^ Giornata

LAZIO-LECCE 2-2

Marcatori: 4’pt Terracina, 27’pt Martellucci (LA), 6’st, 17’st Bottalico (LE)

LAZIO: Patarini, Iovane, Ferrante, D’Agostino (14’st Cappuccini), Agrifoglio, Berni Canani, Materazzi (14’st Dimaggio), Morelli, Terracina (11’st Clarizia), Martellucci (36’st Florio), Morucci (36’st La Grutta).

A disp.: D’Isanto (GK), Palancica, Miloiu, Bellissima.

All.: Galluzzo

LECCE: Lupo, Mariano, Lattanzio, Bianco, Grimaldi, Specchia, Buzzerio (1’st Serra), De Vita, Bottalico (23’st Rollo), Spaseski (27’st Daanese), Persano (3’st Felice).

A disp.: Belloni (GK), Ganassa, Piccino, Arcuti.

All.: Chevanton.

NOTE: 10’st espulso Grimaldi (LE), 38’st Clarizia (LA), 39’st Chevanton (LE)

Under 14 Pro -14^ Giornata

LAZIO-TERNANA 2-0

Marcatori: 9’pt Caputo (L), 11’st Schettini Ambrosio (L)

LAZIO: Orlando, Tocci, Reuben (30’st Bartoletti), Germani, D’Innocenti, Ricci Gian., , Caputo, Massarut, Schettini Ambrosio (30’st Umana), De Vincenzo (20’st

Petronzi), Salvati (20’st Ricci Gab.).

A disp.: Cau (GK), Cianchetti, Monti, Tosi, Ionta.

All.: Rocchi.

TERNANA: Vagnoni, Vagnetti (30’st Basili), Andrilini (27’st Anibaldi), Pigato, Filiberti (11’st Mostarda), Deangelis, Camponeschi (11’st Bifulco), Romaldini (17’st Giannini), Degni (27’st Pallini), Fiore, Vecchi (27’ st Morelli).

A disp.: Cernetti (GK), Lanzi.

All.: Schiavi.

Under 14 Regionali Eccellenza – 20^ Giornata

VIGOR PERCONTI – LAZIO 0-2

Marcatori: 21’st Schettini Ambrosio (L), 35’st Caputo (L)

VIGOR PERCONTI: Lorenzi, Toppi, Tappi, Sulaj, Azzarello, Zincone, Sopracordevole (20’st Bernardi), Martire (6’st Placidi), Bucci (6’st Biciocchi), Foderà (10’st Ragazzoni), Manansala.

A disp.: Avitto (GK), Carbutti, Ayimbora, Grantili.

All.: Di Mario

LAZIO: Orlando, Tocci, Reuben, Germani, Ricci Gian., Monti (33’st Bartoletti), Pelle (1’st Caputo), Ricci Gab. (11’st Massarut), Schettini Ambrosio (33’st Berini), De Vincenzo (20’st Bocchino), Salvati (23’st Rizzo).

A disp.: Cau (GK), D’Innocenti, Perandini.

All.: Rocchi».