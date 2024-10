Settore giovanile Lazio, i risultati del weekend: tre vittorie per le giovani aquile. I dettagli

Settore giovanile Lazio, tutti i risultati del fine settimana

Di seguito il comunicato della Lazio.

COMUNICATO– Si conclude il mese di Ottobre e nell’ultimo weekend le giovani aquile conquistano 3 vittorie, ma arrivano anche 3 sconfitte.

La prima vittoria arriva dai ragazzi di Valerio Gualdaroni. La Lazio batte la Boreale 4-0, inanella la terza vittoria consecutiva e si prende il secondo posto nel campionato Under 14 Regionali Eccellenza.

Nelle sfide casalinghe del Centro Sportivo ‘La Borghesiana’ arriva il doppio trionfo contro la Juve Stabia. L’Under 15, guidata da Tommaso Rocchi, batte le vespe 3-0 grazie alle reti di Germani, Schettini Ambrosio e Mistretta. Tornano a volare anche i ragazzi di Simone Rughetti. L’Under 16 biancoceleste supera la Juve Stabia con il risultato di 2-0. Entrano nel tabellino dei marcatori Florio e Clarizia.

All’Under 18 non è sufficiente una grande prestazione e la rete di Montano. Lo scontro al vertice con il Cesena capolista termina 2-1. I ragazzi di Francesco Punzi subiscono l’arresto dopo 6 risultati utili consecutivi, ma rimangono al secondo posto della classifica, approfittando dei passi falsi degli avversari.

Arriva lo stop anche per l’Under 17 di Gianluca Procopio. La Lazio perde il big match contro la prima della classe. L’Empoli si aggiudica il match 5-1, per i biancocelesti va a segno Polinari. Le aquile classe 2008 si fermano dopo cinque vittorie consecutive e scivolano in terza posizione.

Alla seconda giornata del campionato nazionale Under 14 Pro, le aquile di Matteo Grassi perdono il derby. La Roma vince 2-0 la sfida casalinga. Primo stop stagionale per i biancocelesti classe 2011.

I risultati del weekend:

Under 18 Nazionali – 8^ Giornata

CESENA-LAZIO 2-1

Marcatori: 33’pt Sanaj (C), 10’st Berti (C), 22’st Montano (L)

CESENA: Gianfanti, Antonacci (31’st Okomakoro), Ridolfi, Zamagni (1’st Teleku), Bertaccini, Greco, Biguzzi (44’st Baietta), Tampieri (16’st Lantignotti), Galvagno (31’st Okolo), Berti (44’st Comandini), Sanaj (16’st Gabriele).

A disp.: Fontana (GK), Liverani.

All.: Teodorani

LAZIO: Giacomone, Ciucci, Trifelli, Pernaselci, Bordoni, Battisti, Canali, Farcomeni (26’st Mazzara), Montano (42’st Milillo), Curzi, Fazio (21’st Lauri).

A disp.: Turrini (GK), Celli, Torbidoni, Napolitano, Di Venosa, Miconi.

All.: Punzi

Under 17 Nazionali – 8^ Giornata

EMPOLI-LAZIO 5-1

Marcatori: 31’pt, 41’pt Busiello (E), 29’st Baralla (E), 31’st Polinari (L) 45’st Diousse (E), 45’st+4’ Rovetini (E)

EMPOLI: Neri,Tavanti, Mennini, Baralla, Antonini, Barbieri, Biondini, Bagordo, Landi, Busiello, Blini.

A disp.: Magliano (GK), Cambrini, Piccini.

All.: Filippeschi.

LAZIO: Russi, Buonafede (16’st De Angelis), Calvani (1’st Castelli), Noto, Di Marzio, Margheri, Romanelli (1’st Macerata), De Cortes (16’st Callarà), Polinari, De Fraia, Zangari (16’st Lombardi).

A disp.: Petrella (GK), Terracina, Di Claudio, Cerroni.

All.: Procopio

Under 16 Nazionali – 6^ Giornata

LAZIO-JUVE STABIA 2-0

Marcatori: 5’pt Florio (L), 15’st Clarizia (L)

LAZIO: D’Isanto, Iovane, Ferrante, D’Agostino, Berni Canani, Agrifoglio, Dimaggio (38’st Morucci), Morelli, Clarizia (33’st Alessandrini), Cappuccini (33’st Palancica), Florio (20’st Bagliesi).

A disp.: Patarini (GK), Oberti, Parla, Aprea, Materazzi.

All.: Rughetti.

JUVE STABIA: Colella, Cammarota (29’st Kalynovych), Amato (20’st Del Giudice), Cirillo, Picardi, Piccolo, Mauro (35’st Capasso), Sapio (29’st Barone), Afiero (20’st Di Maio), Iadanza (1’st Castellano), Mannilli (35’st Filosa).

A disp.: Cappa (GK), Iuorio.

All.: Brandi.

Under 15 Nazionali – 6^ Giornata

LAZIO-JUVE STABIA 3-0

Marcatori: 19’pt Germani (L), 30’st rig. Schettini Ambrosio (L), 37’st Mistretta (L).

LAZIO: Salahoru, Lombardo (24’st Tocci), Reuben, Ricci Gab. (15’st Mistretta), Monti, Ricci Gian., Massarut (33’st Napolitano), Germani (15’st Tolomeo), Schettini Ambrosio (33’st Petronzi), De Vincenzo (24’st Konrad), Salvati (1’st Vagni).

A disp.: Corbelli (GK), Rizzo.

All.: Rocchi.

JUVE STABIA: Buonaiuto, D’Amato, Brioso, Francione, Greco, Di Bello (33’st Olivieri), Di Sarra (33’st Rivieccio), Di Letto (11’st Russo), Caterino (20’st Sepe), De Micco (11’st Quagliarella), Veneziano.

A disp.: Amendola (GK), Lamberti, Pezzella.

All.: Romano.

Under 14 Pro – 2^ Giornata

ROMA-LAZIO 2-0

Marcatori: 7’pt Proietti Panatta(R), 30’st Reguig (R)

ROMA: Terlizzi, Desideri, Chieffallo, Bilancioni, Abate (35’st +2’ Broglio), Gonella, Wanjohi (21’st Reguig), Pica, Proietti Panatta (33’st Toppi), Cavalieri (1’st Russo), Fabietti (13’st De Vivo (33’st Mastrogiovanni)).

A disp.: Mocci (GK), Kepinska, Senyonga.

All.: D’Andrea

LAZIO: Corbelli, Kerxhaliu, Boveri (20’st Pellegrino), Pastano (20’st Interlandi), Manzi, Casali (32’st Becchetti), Fokou (7’st Di Palma), Musah, Alvaro, Agrò (20’st Galli), Girotti (1’st Fusco).

A disp.: Genetiempo (GK), Tirotta, Afonso Delgado.

All.: Grassi.

Under 14 Regionali Eccellenza – 6^ Giornata

LAZIO-BOREALE 4-0

Marcatori: 28’pt, 8’st Coppola (L), 15’st rig. De Angelis (L), 24’st Rocchi (L)

LAZIO: Frattallone, Ercoli, Polidori (20’st Roncoloni), Fiorentini, De Paolis, Basile, Pacilli (26’st Conti), Pierangeli (15’st Fania), Coppola (18’st Rocchi), De Angelis (26’st Mancini), Frezza (10’st Isidori).

A disp.: Vastante (GK)

All.: Gualdaroni.

BOREALE: Casasanta, Lupi, Aleandri, Di Mario, Prosperi, Costantini, Pellegrini, Bernardini (9’st Belleggia), D’Amico, Cuni (30’st Luongo), Ragnini.

A disp.: Rogai (GK), De Terrosson, Battaglia, Perrotti, Padellaro, Semprini, Zappaterreno.

All.: Chiriochi.