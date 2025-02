Settore giovanile Lazio, i risultati del weekend: ecco gli esiti delle partite del fine settimana

Settore giovanile Lazio, tutti i risultati del fine settimana. I dettagli

Di seguito i risultati del settore giovanile della Lazio nel fine settimana.

COMUNICATO- L’ultimo weekend del mese di febbraio si conclude con il segno più. Tra sabato 22 e domenica 23, le giovani aquile sfiorano l’en plein conquistando 4 vittorie ed un pareggio.

Terza vittoria consecutiva per i ragazzi dell’Under 18. La Lazio di Francesco Punzi supera l’Atalanta 0-1 grazie alla rete di Trifelli. Con questo ulteriore successo, i biancocelesti difendono la zona playoff.

Solo un pareggio in trasferta per l’Under 16 di Simone Rughetti. La Lazio non riesce ad andare oltre lo 0-0 sul campo della Juve Stabia. Le aquile classe 2009 rimangono al secondo posto della classifica, ma vengono agganciate dalla Roma.

Ritrovano la vittoria i ragazzi di Tommaso Rocchi. L’Under 15 batte la Juve Stabia con un netto 0-5. E’ doppietta per Caputo, mentre trovano una rete a testa Mistretta, Napolitano e Vagni. La Lazio recupera due posizioni in classifica e si porta al quinto posto.

Lazio batte Pescara 3 a 2, le aquile classe 2011 di Matteo Grassi concludono il campionato nazionale Under 14 Pro al secondo posto della classifica. La Lazio accede alla Fase Interregionale come seconda della classe.

Tornano alla vittoria le aquile di Valerio Gualdaroni e lo fanno espugnando il campo della Boreale 1-3. Mettono la firme sul match Coppola e Galli, è doppietta per quest’ultimo. La Lazio rimane salda al secondo posto della classifica del campionato Under 14 Regionali Eccellenza.

Tutti i risultati nel dettaglio:

Under 18 Nazionali – 23^ Giornata

ATALANTA-LAZIO 0-1

Marcatori: 33’st Trifelli (L)

ATALANTA: Bugli (GK), Asiatico, Aliprandi (20’st Affronti), Ruiz De V., Racu (20’st Colleoni), Zaffalon (40’st Sharma), Platto (20’st Lykholit), Finazzi (30’st Arena), Michieletto, Bono, Dragan (30’st Zoli)

A disp.: Leto (GK), Galletti, Pandullo.

All.: Lorenzi

LAZIO: Giacomone (GK), Torbidoni, Trifelli, Francioli, Pernaselci, Scuto, Iorio (5’st Fazio), Santagostino Baldi, Montano (41’st Carbone), Milillo, Curzi (30’st Lauri).

A disp.: Turrini (GK), Cangemi, Mola, Mazzara, Miconi, Boccardelli

All.: Punzi

Under 17 Nazionali

SOSTA

Under 16 Nazionali – 19^ Giornata

JUVE STABIA-LAZIO 0-0

JUVE STABIA: Capra (GK), Cammarota (34’pt Mannilli), Muoio, Di Maio (20’st Kalynovych), Troise, Capasso, Bottone, Sapio (27’st Iuorio), Prezioso, Limatola, Cirillo.

A disp.: Colella (GK), Picardi, Filosa, Del Giudice, Mauro, De Lillo

All.: Criscuoli

LAZIO: Patarini (GK), Iovane (31’st Alessandrini), Ferrante, D’Agostino (18’st Dimaggio), Berni Canani, Agrifoglio, Materazzi (10’st Cappuccini), Lulaj, Clarizia, Martellucci (18’st Bagliesi), Morelli (10’st Aprea)

A disp.: Ronci (GK), Morucci, Terracina, Furstenberg

All.: Rughetti

Under 15 Nazionali– 19^ Giornata

JUVE STABIA-LAZIO 0-5

Marcatori: 1’pt Mistretta (L), 9’pt Napolitano (L), 39’pt, 5’st Caputo (L), 36’st Vagni (L)

JUVE STABIA: Buonaiuto (GK), Brioso, Sepe (18’st Rivieccio), D’Amato, Veneziano, Greco, Russo (39’st Guillari), Di Bello (18’st Olivieri), Quagliarella (39’st Pezzella), Tambaro (39’st Lamberti), Diletto

A disp.: Gallifuoco (GK), Di Sarra

All.: Romano

LAZIO: Orlando (GK), Napolitano, Rizzo (14’st Tocci), Ricci Gab. (14’st Vagni), Reuben (25’st Germani), Ricci Gian., Massarut (25’st Lombardo), Tolomeo (25’st Berini), Schettini Ambrosio, Mistretta (14’st De Vincenzo), Caputo (32’st Konrad)

A disp.: Salahoru (GK), Salvati

All.: Rocchi

Under 14 Pro – 14^ Giornata

LAZIO-PESCARA 3-2

Marcatori: 12’pt Agrò (L), 24’pt Alvaro (L), 30’pt Ianniello (P), 5’st Boveri (L), 19’st Di Baldassarro (P)

LAZIO: Corbelli (GK), Rotondi (8’st Di Palma), Boveri (35’st Becchetti), Girotti, Kerxhaliu, Casali, Musah (30’st Fusco), Interlandi (17’st Afonso Delgado), Alvaro (21’st Coppola), Agrò (25’st Galli), Fokou (17’st Pellegrino)

A disp.: Sanna (GK), Basile

All.: Grassi

PESCARA: Bedori (GK) (20’st Buonamassa GK), Di Baldassarro, De Renzis (13’st Santilli), Leggieri (10’st De Luca), Russo (15’st Persia), Camara, Ianniello, Di Gregorio (10’st Chielli), Colancecco (10’st Zaccagnini), Sarchesi (28’st Cordoma), Leggieri

A disp.: Petricelli, Pomposso

All.: Esposito.

Under 14 Regionali Eccellenza – 19^ Giornata

BOREALE-LAZIO 1-3

Marcatori: 3’pt Grieco (B), 11’pt Coppola (L), 2’st, 34’st Galli (L)

BOREALE: Casasanta (GK), Costantini, Di Mario, Mucci, Prosperi, Padellaro (24’st Della Torre), Pellegrini, Grieco, Camilli (24’st Sportiello), Cuni (24’st Bernardini), D’Amico

A disp.: Venticelli (GK), Lupi, Luongo, De Terrssong, Meo, Belleggia.

All.: Ciriachi

LAZIO: Frattallone (GK), De Renzi, Polidori (1’st Manzi), Fiorentini, De Paolis, Basile (35’st Chiaro), Rocchi (20’st Pacilli), Fania (6’st Pierangeli), Coppola, Frezza (1’st De Angelis), Galli (35’st Isidori)

A disp.: Genetiempo (GK), Ercoli

All.: Gualdaroni