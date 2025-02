Settore giovanile Lazio, i risultati del weekend: quattro vittorie ed un pareggio per le giovani aquile

Settore giovanile Lazio, tutti i risultati delle giovani aquile. I dettagli

Di seguito il comunicato della Lazio sui risultati del fine settimana del settore giovanile.

COMUNICATO- Si conclude un weekend più che positivo per il Settore Giovanile della Prima Squadra della Capitale. Nel fine settimana che si è diviso tra sabato 15 e domenica 16 Febbraio, le giovani aquile fanno uno score di 4 vittorie, un pareggio ed una sconfitta.

Vincono i ragazzi dell’Under 18 biancoceleste. Alla squadra guidata da Francesco Punzi è sufficiente la rete di Battisti per battere l’Hellas Verona di misura. La Lazio inanella il secondo risultato utile consecutivo, difende il sesto posto della classifica ed allunga sulle inseguitrici.

L’Under 17 di Gianluca Procopio cala il tris al Catanzaro. La doppietta di Zangari e la rete di Polinari permettono ai biancocelesti di aggiudicarsi la sfida con il risultato di 3 a 0. Quarto risultato utile consecutivo per le aquile classe 2008 che rimangono ben salde al quarto posto della classifica, portandosi a +6 sulla Fiorentina, quinta.

Torna a volare l’Under 16 di Simone Rughetti. La Lazio vince 1-0 contro il Catanzaro. Alla Lazio è sufficiente la rete di Morelli arrivata in pieno recupero. I biancocelesti mettono in cassaforte tre punti preziosi che gli permettono di volare al secondo posto della classifica.

I ragazzi di Tommaso Rocchi non vanno oltre il pari. L’Under 15 biancoceleste pareggia 1-1 contro il Catanzaro. Alla rete di Reuben, rispondono gli avversari nei minuti finali con Ombrello. Le aquile classe 2010 perdono una posizione in classifica e scivolano al settimo posto.

Alla penultima giornata della regular season del campionato nazionale Under 14 Pro, la squadra di Matteo Grassi espugna il campo del Frosinone. E’ Alvaro a siglare la rete della vittoria. La Lazio rimane ben salda al secondo posto della classifica ed ha già in tasca la qualificazione per la Fase Interregionale.

L’unica sconfitta del weekend arriva dai ragazzi di Valerio Gualdaroni. La Lazio perde la sfida casalinga contro l’Ostiamare 0-2 e si ferma dopo 4 vittorie consecutive. Le aquile classe 2011 rimangono al secondo posto della classifica del campionato Under 14 Regionali Eccellenza, ma vengono raggiunte dal Grifone.

Tutti i risultati nel dettaglio:

Under 18 Nazionali – 22^ Giornata

LAZIO-HELLAS VERONA 1-0

Marcatori: 40’st Battisti (L)

LAZIO: Turrini (GK), Scuto, Trifelli, Francioli, Torbidoni, Gatto (24’st Lauri), Santagostino Baldi, Montano (40’st Carbone), Milillo, Curzi (40’st Boccardelli).

A disp.: Giacomone (GK), Di Bartolomeo, Cangemi, Iorio, Fazio, Mazzara

All.: Punzi.

HELLAS VERONA: Topollaj (GK), Avdullari (30’st Zaba), Grassi, Minucelli, Gallina, Albertini (30’st Molinari), De Paoli, Bancila (14’st Pagliesi), Mussola (21’st Zanfisi), De Rossi (21’st Odia), Caleffi (1’st Zaghetto).

A disp.: Olivieri (GK), Opuoru, Sidibe.

All.: Pagliuca.

Under 17 Nazionali – 19^ Giornata

LAZIO-CATANZARO 3-0

Marcatori: 25’st rig. , 35’st Zangari (L), 26’st Polinari (L)

LAZIO: Russi (GK), Castelli, Macerata, Di Claudio (12’st Margheri), Di Marzio, Ciucci (40’st Parla), Buonafede (12’st Romanelli), Palancica (36’st Cerroni), Polinari (40’st Terracina), Callarà (12’st De Cortes), Zangari (36’st Lombardi)

A disp.: Fantasia (GK), Morelli

All.: Procopio

CATANZARO: Canino (GK), D’Oppito (36’st Bruno), Ferrise (30’st Bonora), Cambrini (36’st Drago), Misiano (30’st Distante), Miceli, Tedeschi, Aloisio, Madia (30’st Sturniolo), Gjoka (30’st Macrì), Geraci (30’st Morrone)

A disp.: Le Rose (GK), Mancuso

All.: Cirillo

Under 16 Nazionali – 18^ Giornata

LAZIO-CATANZARO 1-0

Marcatori: 40’+4’st Morelli (L)

LAZIO: Patarini (GK), Iovane (28’st Dimaggio), Ferrante, D’Agostino, Berni Canani, Agrifoglio, Materazzi (12’st Morelli), Lulaj, Clarizia (12’st Aprea), Martellucci, Cappuccini (28’st Alessandrini).

A disp.: Ronci (GK), Parente, Morucci, Furstenberg Fassi.

All.: Rughetti

CATANZARO: Maiolino (GK) (21’st De Sensi GK), Parentela (40’st Surace), Calafiore, Drago, Longo, Distante, Persiano (30’st Ciancio), Sammardo, D’Ippolito, Loria (21’st Zianciari), Faragò (40’st Elia),

A disp.: Cavaliere, Dolce, Bruno, Lupoi

All.: Spader

Under 15 Nazionali– 18^ Giornata

LAZIO-CATANZARO 1-1

Marcatori: 35’pt Reuben (L), 38’st Ombrello (C)

LAZIO: Orlando (GK), Lombardo (17’st Schettini Ambrosio), Reuben, Ricci Gab. (33’st Berini), Monti, Massarut, Tolomeo, Caputo (29’st Napolitano), Mistretta (29’st De Vincenzo), Rizzo (17’st Salvati).

A disp.: Avitto (GK), Tocci, Germani, Petronzi

All.: Rocchi

CATANZARO: De Santis (GK), Pisano (29’st Tomaino), Fimiano, Monterosso (29’st Nigro), Ammirato, Carlone (1’st Ombrello), Arone, Pulito (20’st Belmonte), Mercurio, Marini, Scarfone (34’pt Pugliese)

A disp.: Caputo (GK), Colicchia, Russo, Valoroso

All.: Augusto

Under 14 Pro – 13^ Giornata

FROSINONE-LAZIO 0-1

Marcatori: 33’st Alvaro (L)

FROSINONE: Rossi (GK), Scarabotti, Fares, Pianigiani, Fiorino, Ioli C., Ioli M., Fioravanti (10’st Montioni), Inghiogoli, Sellacci (1’st Cretara), Della Rasa (20’st Morabito).

A disp.: Astolfi (GK), Bruno, Parenti, Fulgenzi, Genovesi, Ciccone

All.: Burtini.

LAZIO: Corbelli (GK), Becchetti (26’st Di Palma), Boveri, Kerxhaliu (18’st Fusco (35’st Afonso Delgado)), Manzi, Casali, Musah, Interlandi (14’st Pastano), Fokou (28’st Coppola), Girotti (22’st Alvaro), Pellegrino (17’st Agrò)

A disp.: Sanna (GK), Rotondi

All.: Grassi

Under 14 Regionali Eccellenza – 18^ Giornata

LAZIO-OSTIAMARE 0-2

Marcatori: 6’st Sacco (O), 10’st Di Vita (O)

LAZIO: Sanna (GK), Fiorentini (28’st Pierangeli), De Renzi (16’st Frezza), Casali, De Paolis, Fania (29’st Basile), Isidori (16’st Rocchi), Kerxhaliu, Coppola, De Angelis (10’st Pacilli), Galli.

A disp.: Corbelli (GK), Roncoloni, Polidori

All.: Gualdaroni

OSTIAMARE: Russo (GK), Nocera, Sacco, Chis, Jaouadi, Milanesi, Di Vita (26’st Pinto), Rossi (33’st Iegri), Catalano (29’st Morelli), Occulto (36’st Donatore), Morucci

A disp.: Amoroso (GK), Cianfarra, Aucone, Pizzonia

All.: Aloini