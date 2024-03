Settore giovanile Lazio, i risultati della domenica per le giovani aquile del vivaio biancoceleste. Ecco il report

Il sito ufficiale della Lazio ha pubblicato i risultati del settore giovanile di questo weekend. Di seguito il comunicato del club:

COMUNICATO – Una domenica positiva per le aquile del Settore Giovanile. Le squadre scese in campo nella giornata odierna hanno conquistato due vittorie, un pareggio e una sconfitta.

Lo scontro diretto del campionato nazionale Under 18 tra Genoa e Lazio si tinge di biancoceleste. Le aquile classe 2006 di Francesco Punzi espugnano il campo ligure con il risultato di 0-2. Una sfida combattuta colpo su colpo fin dai primi minuti. La Lazio riesce a passare in vantaggio dopo 14` grazie alla rete di Serra. Nonostante le molteplici occasioni, la prima frazione di gioco termina con i capitolini avanti di un solo gol. Nella riprese il copione non cambia, il Genoa cerca di acciuffare il pari, ma i biancocelesti fanno svanire ogni speranza dopo otto giri di lancette sul cronometro quando il capitano Silvestri gonfia la rete per lo 0-2. I padroni di casa accusano il colpo non riuscendo a riaprire la sfida. Al fischio finale Lazio batte Genoa, i ragazzi di mister Punzi con più determinazione e carattere si aggiudicano lo scontro diretto lasciandosi i liguri alle spalle e si portano al quinto posto.

Il secondo scontro diretto del weekend è quello dell`Under 16 tra la Lazio terza e il Frosinone quarto. La sfida del Centro Sportivo `La Borghesiana termina 1-1. Le aquile di mister Procopio dominano il primo tempo, ma non riescono ad essere concreti sotto porta, vanificando le occasioni di Callará e Polinari. Poco prima di far rientro negli spogliatoi sono gli ospiti a passare in vantaggio grazie al rigore concretizzato da Carpentieri ed è 0-1.

Nel secondo tempo le aquile classe 2008 tornano in campo spingendo il piede sull`acceleratore: dopo tre minuti acciuffano il pari: Callará serve De Cortes che dalla sinistra disegna una pennellata perfetta mandando la sfera sotto l`incrocio dei pali per l`1-1. La Lazio ci crede e continua a rendersi propositiva, ma non riesce ad essere concreta sotto porta. La sfida sembra avviarsi alla conclusione quando il Frosinone fa tremare i padroni di casa, nelle ultime azioni del match confeziona due occasioni da gol, ma falliscono entrambe. Al triplice fischio Lazio è Frosinone dividono la posta in palio, la Lazio rimane al terzo posto della classifica lasciando lo stesso Frosinone e la Fiorentina dietro di quattro punti.

I ragazzi di Giorgio Galluzzo incassano la seconda sconfitta consecutiva, la Lazio perde la sfida casalinga contro il Frosinone 1-3. All`11` la prima occasione della sfida passa dai piedi di Martellucci che si incarica di calciare una punizione, ma la sfera colpisce la traversa. Un minuto più tardi il Frosinone risponde presente sul fronte opposto fallendo una clamorosa occasione da gol. Al 36` i gialloblù approfittano di un momento di difficoltà delle aquile e trovano il gol con Ionta. Nella ripresa i biancocelesti accorciano le distanze al 16` Materazzi serve l`assist a Iovane che di potenza calcia in rete per l`1-1. Al 32` la squadra di Oliver trova la rete del vantaggio con Taddei. I capitolini vanno in blackout ed un minuto più tardi è il Frosinone a calare il tris con Casagrande per l`1-3 finale. La squadra di mister Galluzzo rimane al quinto posto della classifica.

Le aquile classe 2010 di Tommaso Rocchi concludono la Regular Season del campionato Nazionale Under 14 Pro con la vittoria. La Lazio sbanca Perugia con un netto 0-5. Nel primo tempo è De Vincenzo a ad aprire le marcature, mentre nella ripresa mettono la firma sul match Tocci, Schettini Ambrogio, Marinelli e Massarut per lo 0-5 finale.

I biancocelesti mettono in cassaforte l`ultima vittoria e chiudono la classifica guardando tutti dal primo posto. La Lazio accede alla Fase Interregionale in programma a maggio.