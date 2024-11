Settore giovanile Lazio, weekend pieno di derby: i risultati delle giovani aquile

Settore giovanile Lazio, la società biancoceleste ha pubblicato i risultati delle giovani aquile nel corso dell’ultimo weekend

Tramite un comunicato, la Lazio ha reso noti i risultati del settore giovanile biancoceleste. Di seguito la nota della società:

COMUNICATO – Si conclude un altro weekend per le giovani aquile. I biancocelesti di Under 17, 16 e 15 si spartiscono i derby della Capitale con la Roma, arrivano rispettivamente un pareggio, una vittoria ed una sconfitta. Le aquile classe 2011 si fermano dopo uno score di 5 vittorie.

La stracittadina dell`Under 17 termina 1-1. Le marcature sono arrivate tutte nella ripresa, alla rete del difensore biancoceleste Di Marzio, risponde il giallorosso Fasanella. Le aquile classe 2008 di Gianluca Procopio dividono la posta in palio e rimangono a tre punti di distanza dai diretti avversari.

Trionfano i ragazzi di Simone Rughetti. Il derby Under 16 si tinge di biancoceleste: Lazio batte Roma 2 a 0. Le aquile classe 2009 si impongono in quel di Trigoria, Materazzi e Morelli siglano le reti della vittoria. La Lazio con determinazione si prende il bottino pieno.

Sconfitta amara per l`Under 15 di Tommaso Rocchi. Nel derby della Capitale, i biancocelesti fanno la prestazione, ma non basta. La Roma trova le reti grazie a due calci piazzati, mentre la Lazio viene fermata da 2 pali e 2 traverse. Sfortunate le aquile classe 2010.

Lo scontro al vertice del campionato Under 14 Regionali Eccellenza va all`Urbetevere. La Lazio guidata da Valerio Gualdaroni si ferma dopo 5 vittorie consecutive, è la capolista ad aggiudicarsi la sfida 2-0 e confermarsi in vetta, mentre i biancocelesti scivolano in terza posizione.

Non sono scese in campo Under 18 e Under 14 Pro, rinviate le sfide delle due categorie, rispettivamente con Roma e Vis Pesaro.