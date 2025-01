Settore giovanile Lazio, il programma del weekend: tutti gli impegni delle giovani aquile

Settore giovanile Lazio, il fine settimana che si divide tra sabato 25 e domenica 26 è a ranghi ridotti: solo tre le sfide in programma

Di seguito il comunicato della Lazio sul programma del settore giovanile.

COMUNICATO- Il fine settimana che si divide tra sabato 25 e domenica 26 è a ranghi ridotti: sono solamente tre le sfide in programma.

Come di consueto, sabato pomeriggio sono protagonisti i ragazzi di Valerio Gualdaroni. La Lazio fa visita al Civitavecchia, partita valida per la seconda giornata del girone di ritorno del campionato Under 14 Regionali Eccellenza.

Domenica mattina, è la volta dell’Under 18 di Francesco Punzi. Le aquile classe 2007 vanno a caccia dell’ottavo risultato utile consecutivo. Lazio impegnata sul campo del Monza. I biancocelesti vogliono difendere il quinto posto della classifica, ma devono fare attenzione ad una squadra che ha iniziato a risalire la classifica puntando alla zona playoff.

Domenica pomeriggio, chiudono il weekend, le aquile classe 2011. La squadra biancoceleste guidata da Matteo Grassi deve lasciarsi alle spalle la sconfitta del derby per riprendere la marcia e difendere il secondo posto del campionato nazionale Under 14 Pro. La Lazio è impegnata sull’ostico campo dell’Ascoli.

Le aquile classe 2008 di Gianluca Procopio osservano il turno di riposo. L’Under 17 biancoceleste ritorna in campo nel prossimo weekend.

I campionati Under 15 e Under 16 sono in sosta per gli impegni della Nazionale. Alla convocazione azzurra dell’Under 16 rispondono i biancocelesti Iovane e D’Agostino, impegnati nel Torneo dei Gironi della categoria.

Tutto è pronto per un affrontare un altro weekend.

Il programma nel dettaglio:

Under 18 Nazionali – 19^ Giornata

MONZA-LAZIO

Domenica 26 Gennaio, ore 12 Centro Sportivo ‘Berlusconi’ – Monzanello

Under 17 Nazionali – 16^ Giornata

LAZIO turno di riposo

Under 16 Nazionali

SOSTA

Under 15 Nazionali

SOSTA

Under 14 Pro – 10^ Giornata

ASCOLI-LAZIO

Domenica 26 Gennaio, ore 17 ‘ Centro Sportivo ‘Picchio Village’ – Ascoli Piceno

Under 14 Regionali Eccellenza – 15^ Giornata

CIVITAVECCHIA-LAZIO

Sabato 25 Gennaio, ore 17 campo ‘Tamagnini’ – Civitavecchia