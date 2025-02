Settore giovanile Lazio, il programma del weekend: tutti gli impegni delle giovani aquile

Settore giovanile Lazio, le giovani aquile sono tutte impegnate lontano dalle mura casalinghe

Di seguito gli impegni del settore giovanile della Lazio.

IL PROGRAMMA– Tutto è pronto per affrontare il secondo weekend del mese di Febbraio, tra sabato 8 e domenica 9, le giovani aquile sono tutte impegnate lontano dalle mura casalinghe.

Sabato pomeriggio, aprono il fine settimana, i ragazzi dell’Under 16. La squadra di Simone Rughetti fa visita all’Empoli capolista. Uno scontro d’alta quota, dove i biancocelesti vogliono prendersi la rivincita sulla brutta sconfitta dell’andata per difendere il terzo posto della classifica. I toscani, ad oggi, sono la squadra da battere, dopo 16 giornate non hanno mai perso.

Prosegue il campionato Under 14 Regionale Eccellenza, le aquile classe 2011 di Valerio Gualdaroni affrontano il Dabliu New Team. Una sfida ostica per i biancocelesti che devono rimboccarsi le maniche per difendere il secondo posto della classifica.

I ragazzi di Matteo Grassi tornano all’appuntamento della domenica. La Lazio è impegnata sul campo della Ternana. A tre giornate dalla conclusione della prima fase del campionato nazionale Under 14 Pro, i biancocelesti devono difendere il secondo posto della classifica per staccare il pass alla fase successiva.

Scontro diretto per l’Under 18 di Francesco Punzi impegnata sul campo del Sassuolo. Le aquile classe 2007 devono rialzarsi dopo le ultime due sconfitte, la Lazio sfida i padroni di casa neroverdi avanti di un solo punto. I biancocelesti devono prendersi i tre punti per risalire la classifica e rimanere agganciati alla zona playoff.

I ragazzi di Tommaso Rocchi vanno a caccia dei primi tre punti del girone di ritorno. L`Under 15 biancoceleste deve cercare di mettere in campo maggiore determinazione per prendersi lo scontro diretto contro l’Empoli. Entrambe le squadre si trovano a pari punti, è una ghiotta occasione per le aquile per effettuare il sorpasso.

Domenica pomeriggio chiudono il weekend i ragazzi di Gianluca Procopio. L’Under 17 biancoceleste incontra sul proprio cammino un’altra squadra campana. Dopo la vittoria con il Napoli, questa volta la Lazio fa visita ai pari età della Salernitana. Le aquile classe 2008 hanno messo nel mirino i tre punti per dare continuità ai risultati e difendere la zona playoff.

Si appresta ad iniziare un altro fine settimana ricco di impegni, le giovani aquile sono pronte a spiegare le ali.

Il programma nel dettaglio:

Under 18 Nazionali – 21^ Giornata

SASSUOLO-LAZIO

Domenica 9 Febbraio, ore 11 Centro Sportivo ‘Mapei Football Center’- Sassuolo

Under 17 Nazionali – 18^ Giornata

SALERNITANA-LAZIO

Domenica 9 Febbraio, ore 15 Stadio ‘Vincenzo Volpe’ – Salerno

Under 16 Nazionali – 17^ Giornata

EMPOLI-LAZIO

Sabato 8 Febbraio, ore 14 Centro Sportivo ‘Monteboro’- Empoli

Under 15 Nazionali– 17^ Giornata

EMPOLI-LAZIO

Domenica 9 Febbraio, ore 14 Centro Sportivo ‘Monteboro’- Empoli

Under 14 Pro – 12^ Giornata

TERNANA-LAZIO

Domenica 9 Febbraio, ore 11 Campo ‘Renato Perona’ – Terni

Under 14 Regionali Eccellenza – 17^ Giornata

DABLIU NEW TEAM-LAZIO

Sabato 8 Febbraio, ore 14:30 Centro Sportivo ‘Dabliu’ – Roma