Settore Giovanile, il programma del weekend: derby per la 14 Pro. I dettagli

Settore Giovanile, tutti gli appuntamenti con le giovani aquile

Di seguito il comunicato della Lazio.

COMUNICATO– Si appresta ad iniziare un weekend ricco di impegni per le giovani aquile della Prima Squadra della Capitale. Tra sabato 26 e domenica 27 Ottobre saranno protagoniste tutte e sei le squadre agonistiche, biancocelesti impegnati in diversi big match.

Sabato pomeriggio, doppio appuntamento con le due squadre Under 14. I ragazzi di Matteo Grassi sfidano la Roma di mister D’Andrea nella seconda giornata del campionato nazionale Under 14 Pro. Il fischio d’inizio per il derby della Capitale è fissato per le ore 15 al campo ‘Agostino Di Bartolomeo’ di Trigoria. Al ‘Green Club’ è in programma la sfida tra Lazio e Boreale valida per la sesta giornata del campionato Under 14 Regionali Eccellenza. Le aquile classe 2011 di Valerio Gualdaroni vogliono proseguire la striscia positiva di risultati per avere continuità e salire i gradini del podio.

Nella giornata di domenica doppio scontro al vertice per Under 18 e Under 17.

Le aquile classe 2007 di Francesco Punzi fanno visita al Cesena capolista. La Lazio è dietro di 4 lunghezze insieme a Genoa e Roma. I biancocelesti devono fare una prestazione maiuscola per rimanere ai vertici della classifica e dare continuità ai risultati. Non cambia la storia per i ragazzi dell’Under 17 guidati da Gianluca Procopio. La Lazio è impegnata nella trasferta di Empoli contro i primi della classe. I biancocelesti, secondi con tre lunghezze in meno, hanno tutte le intenzioni di proseguire la striscia positiva, ma questa volta bisogna gettare il cuore oltre l’ostacolo.

Sfide casalinghe per Under 15 e Under 16. Le due compagini biancocelesti attendono la Juve Stabia al Centro Sportivo ‘La Borghesiana’. Alle ore 13:15 aprono la giornata i ragazzi di Tommaso Rocchi, a seguire alle ore 15:15 è la volta della squadra di Simone Rughetti. Entrambe i gruppi biancocelesti devono risollevarsi per riprendere il volo.

Tutto è pronto per un weekend ricco di sfide.

Il programma nel dettaglio:

Under 18 Nazionali – 8^ Giornata

CESENA-LAZIO

Domenica 27 Ottobre, ore 11 Centro Sportivo ‘Alberto Rognoni’ – Cesena

Under 17 Nazionali – 8^ Giornata

EMPOLI-LAZIO

Domenica 27 Ottobre, ore 15:30 Centro Sportivo ‘Monteboro’ – Empoli

Under 16 Nazionali – 6^ Giornata

LAZIO-JUVE STABIA

Domenica 27 Ottobre, ore 13:15 Centro Sportivo ‘La Borghesiana’ – Roma

Under 15 Nazionali – 6^ Giornata

LAZIO-JUVE STABIA

Domenica 27 Ottobre, ore 15:15 Centro Sportivo ‘La Borghesiana’ – Roma

Under 14 Pro – 2^ Giornata

ROMA-LAZIO

Sabato 26 Ottobre, ore 15 Campo ‘Agostino Di Bartolomei’ -Trigoria

Under 14 Regionali Eccellenza – 6^ Giornata

LAZIO-BOREALE

Sabato 26 Ottobre, ore 14:30 Centro Sportivo ‘Green Club’ – Roma