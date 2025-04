Settore giovanile Lazio, il programma del weekend: tutti gli impegni delle giovani aquile

Settore giovanile Lazio, il programma del weekend: le giovani aquile stanno per tuffarsi in un altro fine settimana ricco di sfide

Di seguito il programma del weekend del settore giovanile.

PROGRAMMA DEL WEEKEND– Le giovani aquile stanno per tuffarsi in un altro fine settimana ricco di sfide, ultimo weekend a ranghi completi. Tra sabato 12 e domenica 13 Aprile sono 4 le partite in programma.

Non scendono in campo i ragazzi di Valerio Gualdaroni, la sfida con il Grifone valida per l’ultima giornata del campionato Under 14 Regionali Eccellenza è rinviata al 24 Aprile. Biancocelesti già qualificati matematicamente ai playoff come terzi classificati.

Sabato pomeriggio, in compenso, sono protagonisti i ragazzi di Francesco Punzi. L’Under 18 biancoceleste attende il Cagliari tra le mura casalinghe del ‘Salaria Sport Village’. La Lazio deve rialzarsi dopo l’arresto della scorsa settimana, a sei giornate dalla conclusione del campionato, è importante rimettersi sulla retta via per difendere la zona playoff.

Domenica è la volta dell’Under 17. Le aquile classe 2008 di Gianluca Procopio ospitano il Cosenza. Alla penultima giornata della Regular Season, la Lazio deve conquistare la vittoria per staccare il pass per i playoff.

Doppio impegno con il Frosinone per Under 15 e Under 16. Ultima sfida effettiva per le due compagini biancocelesti che nell’ultima giornata osserveranno il turno di riposo. La squadra di Tommaso Rocchi deve gettare il cuore oltre l’ostacolo per aggiudicarsi lo scontro diretto con il Frosinone e sperare ancora nell’accesso alla Post Season. Situazione differente per l’Under 16 di Simone Rughetti. Alle aquile classe 2009 basta un punto per qualificarsi definitivamente come terza della classe, i biancocelesti non vogliono fermarsi.

Tutto è pronto per un altro weekend ricco di sfide.

Il programma nel dettaglio:

Under 18 Nazionali – 29^ Giornata

LAZIO-CAGLIARI

Sabato 12 Aprile, ore 16:30 Centro Sportivo ‘Salaria Sport Village’ – Roma

Under 17 Nazionali – 25^ Giornata

LAZIO-COSENZA

Domenica 13 Aprile, ore 13:30 Centro Sportivo ‘Salaria Sport Village’ – Roma

Under 16 Nazionali – 25^ Giornata

FROSINONE-LAZIO

Domenica 13 Aprile, ore 15 Centro Sportivo ‘Capo I Prati’ – Fiuggi (Frosinone)

Under 15 Nazionali – 25^ Giornata

FROSINONE-LAZIO

Domenica 13 Aprile, ore 11 Centro Sportivo ‘Capo I Prati’ – Fiuggi (Frosinone)

Under 14 Pro

SOSTA

Under 14 Regionali Eccellenza – 26^ Giornata

GRIFONE CALCIO-LAZIO

Rinviata al 24 Aprile, ore 15, Campo ‘Villa dei Massimi’