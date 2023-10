Weekend ricco di impegni per il settore giovanile della Lazio, l’Under 18 attende il Parma, doppio impegno per l’Under 14

Ci siamo, il weekend sta per iniziare e di conseguenza anche il settore giovanile della Lazio si prepara a scendere in campo. Come riportato sul sito ufficiale del club eccezion fatta per l’Under 17 tutte le altre categorie sono attese dai rispettivi impegni a cavallo tra sabato 21 e domenica 22 ottobre. Ecco il programma completo.

Under 18 Nazionali – 6^ giornata

LAZIO-PARMA

Domenica 22 ottobre, ore 13:30 Centro Sportivo ‘La Borghesiana’ (RM)

Under 16 Nazionali – 5^ giornata

LAZIO-COSENZA

Domenica 22 ottobre, ore 12:30 Campo ‘Marcello Martoni’ – Monterosi (VT)

Under 15 Nazionali – 5^ Giornata

LAZIO-COSENZA

Domenica 22 ottobre, ore 10:00 Campo ‘Marcello Martoni’ – Monterosi (VT)

Under 14 Pro – 1^ giornata

VIS PESARO-LAZIO

Domenica 22 ottobre, ore 15:00 Campo Sportivo di Muraglia (PU)

Under 14 Regionali Eccellenza – 4^ giornata

PONTE DI NONA-LAZIO

Sabato 21 ottobre, ore 17:00 Centro Sportivo ‘Gabii’ (RM)