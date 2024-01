Settore Giovanile Lazio, in campo l’Under 18 e Under 14: i risultati

Settore Giovanile Lazio, in attesa dei big ecco come sono andate le sfide dei giovani aquilotti: i dettagli

In attesa della Lazio di Sarri, quest’oggi sono andate in scena le sfide dei giovani aquilotti biancocelesti ossia l’Under 14 e l’Under 18. La formazione di Punzi ossia l’Under 18 ha avuto la meglio contro il Frosinone per 3-1, e a decidere la sfida sono state le reti segnate di Gelli che realizza una doppietta al 8′ e al 18′ e il 3-0 viene realizzato da Marinaj. Inutile la rete dei ciociari con Salvador.

Per quanto riguarda l’Under 14, i biancocelesti trionfano contro l’Accademia Frosinone 3-0, grazie ai gol di Massarut, e poi Schettini e Caputo.