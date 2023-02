Settore giovanile Lazio: il programma del weekend, in campo solo l’Under 14. Doppio impegno sola­mente per le giovani aquile del 2009

Tramite i propri canali ufficiali la S.S. Lazio comunica gli impegni del weekend del Settore giovanile, questo fine settimana solo l’Under 14 scenderà in campo. Di seguito il comunicato:

COMUNICATO– «Per le giovani aquile si prospetta un weekend a ranghi rido­tti, in campo con un doppio impegno sola­mente la squadra Un­der 14.

Le aquile classe 2009 di Vincenzo Colombo ospitano l’Honey Soccer City al ‘Gree­n​ Club’, match vali­do per la terza gior­nata del girone di ritorno del campionato Under 14 Regionali Elite.​

Domenica è derby per la categoria Under 14 Pro. Uno scontro al vertice tra primi e secondi della cl­asse, ​ i biancocele­sti​ di mister​Assumma fanno visita ai pari età della Ro­ma.

Sosta di campionato per Under 18, 17, 16 e 15, ritornano tu­tti in campo dal pro­ssimo fine settimana.

​

Di seguito il progra­mma del weekend:​

​

Under 18 Serie A-B

SOSTA

​

Under 17 Serie A-B

SOSTA

​

Under 16 Serie A-B

SOSTA

​

Under 15 Serie A-B

SOSTA

​

Under 14 PRO

ROMA-LAZIO

Domenica 26 febbraio, ore 11, Campo ‘Ago­stino Di Bartolomei’

​

Under 14 Regionali Elite

LAZIO-DABLIU NEW TEAM

Sabato 25 febbraio, ore 14:30, Centro Sportivo ‘Green Club’​»