Settore giovanile Lazio, il programma del weekend: l’Under 18 attende l’Empoli. Esordio casalingo per la 18, rinviata la 17

Le giovani aquile del Settore Giovanile della Lazio si apprestano ad iniziare un altro weekend, come riportano i canali ufficiali del club.

PROGRAMMA– «In questo fine settimana iniziano ufficialmente i campionati nazionali Under 15 e Under 16. Le rispettive squadre della Lazio allenate da Tobia Assumma e Gianluca Procopio vedono slittare il loro esordio, è subito turno di riposo per i capitolini. Le due compagini biancocelesti le troveremo protagoniste a partire dalla seconda giornata, aquile classe 2009 e 2008 impegnate nella trasferta di Palermo.

Dopo le vittorie con Lecce e Cosenza, l`Under 17 di Marco Alboni effettua un turno di riposo forzato. La sfida in terra toscana contro i pari età dell`Empoli è stata rinviata a mercoledì 4 Ottobre.

Esordio casalingo per l`Under 18 di Francesco Punzi. Le aquile classe 2006 vogliono lasciarsi alle spalle la sconfitta contro il Milan e, domenica pomeriggio al Centro Sportivo `La Borghesiana` vanno a caccia dei primi tre punti della stagione. La Lazio affronta l`Empoli, una sfida importante per iniziare a spiegare il volo.

Il programma nel dettaglio:

Under 18 Nazionali – 2^ Giornata

LAZIO-EMPOLI

Domenica 24 Settembre, ore 16, Centro Sportivo ‘La Borghesiana` (Roma)

Under 17 Nazionali – 3^ Giornata

EMPOLI-LAZIO

Rinviata al 4 Ottobre

Under 16 Nazionali – 1^ Giornata

LAZIO turno di riposo

Domenica 24 Settembre

Under 15 Nazionali – 1^ Giornata

LAZIO turno di riposo

Domenica 24 Settembre»