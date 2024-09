Settore giovanile Lazio, il programma del weekend: l’Under 18 attende il Monza. Il calendario degli impegni

Di seguito il comunicato della Lazio.

Si appresta ad iniziare un weekend ricco di appuntamenti con le giovani aquile del Settore Giovanile. Scendono in campo tre squadre biancocelesti, tutte impegnate nella giornata di domenica 15 Settembre.

L’Under 18 di Francesco Punzi, dopo l’esordio amaro contro il Parma (sconfitta per 2-1), affronta la prima partita tra le mura casalinghe del Centro Sportivo ‘La Borghesiana’. Domenica alle ore 16:30, la Lazio attende i pari età del Monza. Le aquile classe 2007 vogliono ripartire dalla buona prestazione per mettere in cassaforte i primi tre punti della stagione.

Terza giornata del campionato nazionale Under 17 ed arriva il primo stop per la Lazio. Dopo la netta vittoria di 5-0 sul Palermo, questo weekend i ragazzi di Gianluca Procopio osservano il turno di riposo. La squadra di capitan Ciucci ritorna in campo domenica 22 settembre per la trasferta sul campo del Napoli.

Finalmente iniziano anche i campionati Nazionali riservati alle categorie Under 15 e Under 16. Subito un big match per le giovani aquile impegnate nella trasferta di Napoli.

Domenica mattina alle ore 12:30, i primi a scendere in campo sono i ragazzi dell’Under 15 guidati da Tommaso Rocchi. Le aquile classe 2010 sono determinate ad iniziare con il piede giusto il loro primo vero campionato nazionale. A seguire al campo ‘Kennedy’ sarà la volta dell’Under 16 di Simone Rughetti. Le aquile classe 2009 hanno messo alle spalle il trionfo nel torneo ‘Alba dei Campioni’ adesso è il momento di tuffarsi a pieno nel campionato. I biancocelesti sono consapevoli di affrontare un’ostica squadra, in un campo altrettanto difficile, ma hanno tutte le intenzioni di affrontare a viso aperto i pari età del Napoli per cercare di portare a casa i primi tre punti.

Tutto è pronto per spiegare le ali ed iniziare a volare.

Il programma del weekend:

Under 18 Nazionali – 2^ Giornata

LAZIO-MONZA

Domenica 15 settembre, ore 16:30 ‘Centro Sportivo ‘La Borghesiana’ – Roma

Under 17 Nazionali – 3^ Giornata

LAZIO turno di riposo

Under 16 Nazionali – 1^ Giornata

NAPOLI-LAZIO

Domenica 15 settembre, ore 15 ‘Complesso ‘Kennedy’ – Napoli

Under 15 Nazionali – 1^ Giornata

NAPOLI-LAZIO

Domenica 15 settembre, ore 12:30 ‘Complesso ‘Kennedy’ – Napoli