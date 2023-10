Settore giovanile Lazio, il programma del weekend: l’Under 17 attende il Frosinone. Di seguito gli impegni del fine settimana

Tramite i propri canali ufficiali la Lazio comunica gli impegni del weekend del Settore giovanile.

PROGRAMMA– «Le giovani aquile sono pronte a tuffarsi in un altro fine settimana ricco di impegni. Il weekend vede lo stop forzato solamente per l’Under 18 di mister Punzi: il derby capitolino è rinviato a data da destinarsi a causa degli impegni della nazionale di categoria. Sabato scendono in campo i ragazzi di Tommaso Rocchi: le aquile classe 2010 attendono l’Atletico 2000 al Centro Sportivo ‘Green Club’, sfida valida per il terzo turno del campionato Under 14 Regionali Eccellenza. Domenica è la volta delle squadre nazionali. Impegno casalingo per l’Under 17 biancoceleste. La squadra di mister Alboni attende il Frosinone: quarta partita in dieci giorni per le aquile classe 2007 che sono chiamate a un nuovo sforzo per difendere l’imbattibilità. Under 15 e Under 16 sono impegnate in quel di Bari. Aprono la giornata alle ore 11:00 i ragazzi di mister Assumma: le aquile classe 2009 vogliono proseguire la striscia positiva. A seguire, alle ore 13:00, è la volta dell’Under 16 guidata da Gianluca Procopio: la Lazio vuole ripartire dal capoluogo pugliese per non perdere punti preziosi e tenere alta la concentrazione.

Il programma del weekend:

Under 18 Nazionali – 5^ Giornata

ROMA-LAZIO

Rinviata a data da destinarsi

Under 17 Nazionali – 6^ Giornata

LAZIO-FROSINONE

Domenica 15 ottobre, ore 15:00 Centro Sportivo ‘La Borghesiana’ (RM)

Under 16 Nazionali – 4^ Giornata

BARI-LAZIO

Domenica 15 ottobre, ore 13:30 Centro Sportivo ‘Antonio Antonacci’ (BA)

Under 15 Nazionali – 4^ Giornata

BARI-LAZIO

Domenica 15 ottobre, ore 11:00 Centro Sportivo ‘Antonio Antonacci’ (BA)

Under 14 Regionali Eccellenza – 3^ Giornata

LAZIO-ATLETICO 2000

Sabato 14 ottobre, ore 15:00 Centro Sportivo ‘Green Club’ (RM)».