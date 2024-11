Settore giovanile Lazio, il programma del weekend: l’U18 attende l’Empoli

Settore giovanile Lazio, tutti gli appuntamenti con le giovani aquile

Di seguito il comunicato della Lazio.

COMUNICATO– Il primo fine settimana del mese di Novembre, sabato 2 e domenica 3, vede impegnate solamente 4 squadre agonistiche.

Sabato, come di consueto, sono protagonisti i ragazzi di Valerio Gualdaroni. La Lazio fa visita all’Accademia Gialloazzurri, sfida valida per la settimana giornata del campionato Under 14 Regionali Eccellenza. Le aquile classe 2011 vogliono difendere il podio e vanno a caccia della quarta vittoria consecutiva.

Nella giornata di domenica, l’unica sfida casalinga è quella dell’Under 18. La squadra di Francesco Punzi attende i pari età dell’Empoli. I biancocelesti ed i toscani vengono rispettivamente dalle sconfitte con Cesena ed Atalanta. Entrambe le squadre, ferme a 14 punti in classifica, vogliono rialzarsi e aggiudicarsi la sfida con una diretta rivale per la zona playoff. .

Under 15 e Under 16 sono impegnate nella trasferta di Lecce. I primi a scendere in campo sono i ragazzi di Tommaso Rocchi. L’Under 15 vuole dare continuità alla vittoria contro la Juve Stabia, da non sottovalutare i pugliesi, sempre molto ostici quando giocano tra le mura casalinghe. Lo stesso discorso è valido anche per l’Under 16 di Simone Rughetti. Le aquile classe 2009 affrontano il Lecce, penultimo in classifica. I biancocelesti hanno tutte le intenzioni di proseguire il volo.

Sosta di campionato per l’Under 17 di Gianluca Procopio, così come per la squadra Under 14 Pro guidata da Matteo Grassi. Le due compagini biancocelesti tornano in campo nel prossimo weekend.

Tutto è pronto per un altro weekend ricco di sfide.

Il programma nel dettaglio:

Under 18 Nazionali – 9^ Giornata

LAZIO-EMPOLI

Domenica 3 Novembre, ore 11 Centro Sportivo ‘Salaria Sport Village’

Under 17 Nazionali

SOSTA

Under 16 Nazionali – 7^ Giornata

LECCE-LAZIO

Domenica 3 Novembre, ore 12 Centro Sportivo ‘Kick Off’ – Cavallino (Lecce)

Under 15 Nazionali – 7^ Giornata

LECCE-LAZIO

Domenica 3 Novembre, ore 10 Centro Sportivo ‘Kick Off’ – Cavallino (Lecce)

Under 14 Pro

SOSTA

Under 14 Regionali Eccellenza – 7^ Giornata

ACCADEMIA GIALLOAZZURRI-LAZIO

Sabato 2 Novembre, ore 14:30 Campo ‘Fiorini’- Roma